El gobierno pide a los gremios que contengan los reclamos de subas salariales

En medio del rebrote inflacionario y de la tensión económica, el Gobierno empezó una ronda de conversaciones con los gremios en busca de mantener la paz social y de que contengan los reclamos de subas salariales. El ministro de Trabajo Jorge Triaca fue a ver a su gremio a Luis Barrionuevo.Ocurrió el martes pasado. Además de interventor del PJ, el jefe gastronómico es referente de uno de los sectores en los que está fragmentada la CGT.En ese marco, Triaca y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, se habían reunido la semana pasada con dirigentes del sector de los Gordos y los Independientes.Según versiones, en ese encuentro se le pidió a los sindicalistas que no "pusieran palos en la rueda" ante la delicada situación económica.Pero del lado sindical lo desmintieron: "Querían escucharnos y conocer nuestra visión, así como lo están haciendo con los empresarios, los gobernadores y los senadores", dijo un gremialista. "Además, no están para pedir mucho", agregó con ironía.Triaca se fue sin poder convencer a Barrionuevo para que su reclamo paritario (la negociación de Gastronómicos aún no arrancó) se mantenga más o menos dentro de los márgenes de la pauta salarial oficial.Es que Barrionuevo le anunció que pedirá un aumento salarial del 25%, 15 en mayo y el 10% restante en noviembre. El pedido está 10 puntos por arriba de la pauta oficial del 15%. Y en línea con Camioneros: Hugo Moyano pidió un incremento salarial del 27% "en virtud de la realidad inflacionaria que vive nuestro país".Entre los gremios del transporte, donde el moyanismo talla fuerte, aseguraron que aún no fueron contactados por el Gobierno en esta ronda de conversaciones.El lunes o martes que viene está prevista una reunión de mesa chica cegetista y para el jueves una de Consejo Directivo de la central obrera. Allí, los gremios del transporte harían su propuesta. "Y si el resto no aceptan, pararemos solo los de transporte", amenazó un dirigente.Pero existen dudas sobre el acatamiento que la medida podría tener entre algunos de los gremios del transporte, especialmente el de los colectiveros, que juegan un papel clave para el éxito de una medida de fuerza.La otra cuestión que empieza a tallar para preocupación del Gobierno es que los acuerdos paritarios que se firmaron por el 15% con cláusula de revisión podrían quedar superados por la suba de precios mucho antes de lo previsto.En el primer cuatrimestre la inflación acumulada es del 9,6%, es decir casi dos tercios de la meta del 15% fijada por la Casa Rosada para todo el año. Algunos, como el economista Carlos Melconian, primer presidente del Banco Nación durante la administración macrista, piden "rogar" para que la inflación de 2018 sea del 25%.Los gremios ferroviarios firmaron por 15% por 9 meses, con revisión fijada para el 14 de septiembre.Este jueves, entre esos gremios adelantaban que pedirán la revisión apenas la inflación alcance el 15%. La duda es cómo hará el Gobierno para evitar que todos los gremios salgan con el mismo reclamo en simultáneo.