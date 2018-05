Carrió se mostró esperanzada: "Hoy los mercados cerraron maravillosamente"

La diputada de la CC-ARI reconoció que sabe "los momentos que se están viviendo en estos días", pero se mostró esperanzada: "Dios sabe por qué hace las cosas y en qué tiempo, porque hoy cerraron los mercados maravillosamente", resaltó.



Carrió explicó que eligió realizarle una entrevista a Vidal en la inauguración del ciclo lectivo "no sólo porque la admire", sino porque la "quiere" y siente "que es un fruto importante del árbol de la Argentina".



La mandataria provincial aseguró que "cuando uno hace algo creyendo que hace lo mejor, a lo largo eso llega, sobretodo cuando se hace con honestidad".



Además, resaltó que sabe que "está de paso en el poder" y dijo que para el futuro espera "poder seguir caminando por la calle".



"Uno está de paso en el poder. Yo lo único que quiero, no es ser recordada o aparecer en los libros de Historia, yo quiero que cuando termine mi mandato pueda seguir caminando por la calle", señaló Vidal, al ser entrevistada por la legisladora de la CC-ARI, anfitriona en el Instituto.



Ante una pregunta de Carrió sobre si era solitario "hacer las cosas bien", la mandataria provincial respondió: "A veces hay soledad, porque la última decisión la tiene que tomar uno y eso pesa. Pero es muy reparador cuando me dicen ´No aflojes, mirá que entendemos y sabemos que es difícil´".