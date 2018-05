A Carrió le parece "maravilloso" el pedido de ayuda al FMI

"Había hablado con el Presidente (Mauricio Macri) antes. Avalé totalmente esta acción preventiva que tiene que ver con el eterno juego de devaluacionistas y no devaluacionistas. Esta acción preventiva a un 4% anual me parece maravillosa", sostuvo la diputada nacional.



Consultada sobre las críticas al pedido al FMI respecto a los controles que podría realizar el organismo internacional, Carrió remarcó: "Una administración transparente no tiene que tener miedo a ser monitoreada por el Fondo, si no hay nada que esconder".



"Los condicionamientos se negocian porque para ellos el factor institucional en términos de democracia, república e institucionalidad en el Cono Sur dependen de la Argentina. Así que es una carta muy importante que tenemos frente a la situación de Brasil y otros países", añadió.



En diálogo con el canal de noticias TN, la ideóloga de Cambiemos reclamó que haya un dólar "que no castigue a la gente, pero que también sea competitivo y evite los golpes cambiarios".



"Estoy absolutamente tranquila. El Presidente está muy bien", subrayó la legisladora oficialista, que pidió "dejar de correr con los especuladores".



Asimismo, Carrió aseguró que "esta fluctuación del dólar no debería afectar ninguno de los precios", ya que consideró "el dólar estaba muy bajo por el capital golondrina. Entonces, es mejor depender de un crédito del Fondo y no del capital golondrina".



Por otra parte, la chaqueña aseguró que el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, le "confirmó que ya no va a haber más aumentos en los servicios durante este año".



Y lanzó: "Tenemos que ser todos un poquitos más escuchados, sobre todo aquellos que no molestamos nunca. Cuando hace dos meses llamé, era por algo. Me gustaría ser escuchada, sinceramente, en el momento oportuno y no cuando es tarde. Le avisé lo que intuía que podía pasar con el aumento de tarifas".



A la vez, destacó que "al Gobierno no le preocupa" la sesión especial de este miércoles en la que el oficialismo podría "perder tarifas" ante la oposición.



"Se para en el Senado o hay veto", se mostró confiada la líder de la Coalición Cívica-ARI.