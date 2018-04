Sostienen que Macri vetaría una eventual ley que retrotraiga subas de tarifas

En medio de la puja contra el peronismo por la suba de tarifas, el gobierno de Mauricio Macri apuesta a evitar en dos semanas la media sanción en Diputados del proyecto de ley del PJ que retrotrae los aumentos en los servicios de gas, luz y agua. Si no puede, buscará una negociación con los senadores del peronismo y otra con los gobernadores. En última instancia, aplicaría el veto del Poder Ejecutivo a una eventual ley."Nosotros pensamos que el tema tarifario es exclusivo resorte del Poder Ejecutivo", dijo al diarioun funcionario muy cercano a Macri.Otro de los habituales voceros señaló: "Vamos a dar tiempo, no podemos decirlo ahora, pero el proyecto es inviable". Sin embargo, entre funcionarios de la Casa Rosada y legisladores de Cambiemos comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que, en caso de que el peronismo imponga una sanción de la ley, Macri la podría vetar.Pero antes el Gobierno buscará evitar la sanción en Diputados y en el Senado , o negociará con los gobernadores, en ese orden.. Y lo que es peor, sería una señal muy negativa para las inversiones en materia de energía que está gestionando el Gobierno, entre otras, las del yacimiento de Vaca Muerta y los proyectos de obras públicas, señala la nota del matutino antes mencionado.El proyecto de ley que pretende imponer el peronismo consiste en que las alzas tarifarias no pueden superar las subas salariales y las retrotrae a noviembre de 2017; reduce del 21 al 10,5% el IVA sobre las tarifas por un año para contribuyentes residenciales, y elimina por ese lapso la alícuota especial del 27,5% del IVA que deben pagar las pymes por los servicios públicos.Ante esta presión del peronismo, Macri respondió con otro proyecto de ley, en una jugada para negociar. Las provincias y los municipios deberían eliminar todos los impuestos que pesan sobre la tarifa neta del servicio público.Sólo mantendría el IVA (21% sobre la tarifa) e Ingresos Brutos "cuando correspondiere". El Gobierno presentó este proyecto en el Senado y ello no es casual. Si se aprueba el proyecto del PJ en Diputados, el Gobierno buscará una negociación con los senadores del PJ, más precisamente con el jefe del bloque, Miguel Ángel Pichetto .Pero el oficialismo tiene otra ventaja. El proyecto debería tener además dictamen de la Comisión de Presupuesto y esto solo podría ser el miércoles próximo, por lo cual necesitaría otra semana más para ser sancionado con solo la mitad más uno de los presentes.