Tarifas: Marcos Peña pidió "responsabilidad" a las provincias

El jefe de Gabinete de ministros, Marcos Peña, le reclamó hoy a los estados provinciales que asuman "sus responsabilidades de gasto" y señaló que la oposición hace "demagogia" con los proyectos de ley presentados en ambas Cámaras del Congreso para moderar los aumentos tarifarios propuestos por el Poder Ejecutivo"."Las provincias deben asumir sus responsabilidades de gasto y una vía posible es la pendiente Ley de Coparticipación Federal", dijo Peña durante el informe de gestión que brindó ante la Cámara de Senadores.El funcionario aprovechó para afirmar que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner repartía los fondos coparticipables "como un método de disciplinamiento político" y sostuvo que la administración de Mauricio Macri "no las dejó solas"."El debate, ahora, es ordenar las responsabilidades del Estado nacional, de las provincias y de los municipios y encarar la discusión de la coparticipación", insistió.Tras aludir varias veces a la actual senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, quien nunca estuvo en su banca durante la sesión especial, el jefe de Gabinete remarcó que "aquellos que tuvieron rol de gobierno, y los más cercanos a la ex presidenta, deberían tener una mirada de mayor responsabilidad"."Si no, lo que generamos es algo muy parecido a lo que la ex presidenta dijo en 2010 a la hora de vetar una ley, que fue que la oposición intenta desfinanciar al Estado. Y eso no lo vamos a permitir", afirmó.Asimismo, el jefe de Gabinete reclamó "trabajar en todo el país en la cuestión de los hábitos y de cómo reducir el consumo".El jefe de Gabinete brindó su primer informe de gestión del año en una jornada que se inició a las 18, luego de que el Senado decidió pasar a un cuarto intermedio hasta la próxima semana, al menos, la sesión ordinaria que estaba llevando a cabo.Durante su intervención, Peña también ratificó "el compromiso" del gobierno nacional de encontrar el submarino ARA San Juan, perdido en el Atlántico Sur desde noviembre del año pasado con 44 marinos a bordo.Al respecto, agregó que se hizo durante cinco meses "el operativo de búsqueda más importante de la historia".Por otro lado, hizo mención a la fuerte venta de dólares hecha por el Banco Central de la República Argentina durante la jornada para sostener el precio de la divisa estadounidense."Esa situación se debió al contexto internacional y a la política de tener un tipo de cambio flotante. Se produjo una devaluación de varias monedas en varios países de la región", refirió Peña.Sin embargo, advirtió que "el Banco Central hoy tiene reservas, no como cuando el kirchnerismo entregó el gobierno" y sentenció: "hoy hay capacidad para defender la moneda"."La industria está claramente en un proceso de crecimiento y expansión", alentó el funcionario tras mencionar que "la producción de acero subió un 25 por ciento"."Los que decían que queríamos desarmar la industria nacional demostraron que fueron falsos. Por eso, les pido honestidad política", cuestionó.En el mismo sentido rechazó los cuestionamientos hechos por la oposición por la importación de soja de los Estados Unidos al precisar que "no hace falta aclarar la cuestión de la sequía".No obstante, Peña puntualizó que "la Argentina tiene un crecimiento robusto desde hace más de siete trimestres"."El rumbo de la política económica es bien distinto al del gobierno que nos dejaron en diciembre de 2015. Lamento no poder dialogar esto con la ex presidenta Fernández de Kirchner", insistió el jefe de Gabinete.