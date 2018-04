Retención de servicios en Juzgado de Faltas: "Es injusto e ilegítimo el reclamo"

Se conoció que los trabajadores del Juzgado de Faltas de Paraná, donde también funciona el Registro de Conducir, continuarán con retención de servicios sin atención al público "por tiempo indefinido", según dijeron. "Rige la retención de servicios de 7.30 a 11.30hs por tiempo indefinido hasta que el intendente responda a los reclamos de los trabajadores, tanto su promesa de reintegrarles el adicional que tenían por recaudación, como la de mejorar las condiciones laborales", explicó a, el secretario gremial de APS, Fabricio Retamar.consultó respecto del reclamo al Fiscal municipal Francisco Avero quien entendió que este reclamo "es injusto e ilegítimo por parte de algunos empleados y dirigentes gremiales inescrupulosos".Detalló que", rememoró.. En febrero de este año, el personal y los representantes gremiales en el Juzgado de Faltas, se empezó a reclamar para volver al adicional por recaudación que existía en la anterior gestión de Varisco. Se estaba estudiando si se volvía al adicional por recaudación o si se seguía con el adicional único", afirmó Avero.En este sentido, el Fiscal aseveró queDe la misma manera, puso relevancia en que el "Estado municipal no va a ser rehén de estos empleados y de este reclamo".Avero se refirió a las "molestias" que ocasiona este reclamo a los vecinos. "Pido disculpas, pero tenemos la responsabilidad de gobernar y administrar los recursos que siempre son escasos en la municipalidad. Desde que asumió este gobierno hemos pasado por las distintas paritarias y el sueldo del trabajador ha aumentado en un 60 %, lo que no es poco y es mucho el esfuerzo que hace el Estado municipal".En el área del Juzgado de Faltas se desempeñan 70 empleados. "Los que llevan adelante la medida de fuerza son entre 5 y diez trabajadores", dijo. "No son muchos, pero se resiente el servicio", agregó.