La oposición buscará debatir hoy en el Congreso el aumento de tarifas

Diferentes bloques de la oposición en la Cámara de Diputados, encabezados por Argentina Federal y el Frente Renovador, buscarán hoy impulsar una sesión especial para debatir el aumento de tarifas.



Tras el fallido intento de la semana pasada para tratar el tema en el recinto, los espacios insistirán, una vez más, en incluir sus proyectos para limitar la suba en las boletas de los servicios públicos entre los asuntos que se van a discutir durante la jornada parlamentaria.



Para esto necesitarán el voto a favor de al menos dos tercios de los legisladores presentes, algo que confían que esta vez podrán conseguir.



Hasta el momento, la iniciativa cuenta con el apoyo de los diputados del Frente para la Victoria, del Peronismo para la Victoria y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), entre otros.



Este martes, las comisiones de Obras Públicas y de Defensa del Consumidor, presididas por Sergio Ziliotto (Argentina Federal) y Marcela Passo (Frente Renovador), respectivamente, firmaron un dictamen conjunto para que se incluya el aumento de tarifas en el temario de la sesión del miércoles.



Durante ese plenario, que se realizó en el anexo de la Cámara de Diputados, los integrantes de ambas comisiones cuestionaron la postura del Gobierno "de que las provincias hagan todo el esfuerzo" para bajar el costo de las tarifas.



Es que, minutos antes de la reunión, el Ejecutivo anunció que iba a enviar un proyecto para que se eliminen algunos impuestos que pesan sobre las boletas de los servicios públicos.



La iniciativa, a la que tuvo acceso NA, establece que las facturas de electricidad, agua y gas contengan "exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario" e incluyan "sólo el IVA e ingresos brutos".



"Con ese proyecto se estaría agrandando la brecha entre los diferentes sectores de la sociedad. Donde se puedan bajar los impuestos, el aumento será menor, y donde no se puedan eliminar, el incremento será mayor", opinó Pablo Kosiner, líder de la bancada de Argentina Federal en Diputados, durante la reunión de las comisiones.



Por su parte, el jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, sostuvo que "cada vez que la oposición saca una propuesta, el Gobierno cree que es en contra de ellos".



Quien sí defendió la postura del oficialismo fue el macrista Fernando Iglesias, quien aseguró que el Ejecutivo está "haciendo lo que hay que hacer para arreglar el desastre que dejó" la gestión anterior, algo que generó críticas y abucheos por parte de mucho de los presentes.



Al no sumar también el dictamen de la comisión de Presupuesto, encabezada por Luciona Laspina (PRO), la oposición deberá contar con el voto positivo de los dos tercios de los presentes en el recinto para que se apruebe la sesión especial por tarifas.



Sin embargo, si Cambiemos ocupa sus bancas, lo más probable es que imponga su mayoría y bloquee nuevamente la posibilidad de avanzar en ese sentido.



Por esta razón, aunque los bloques que impulsan los proyectos para limitar el aumento de las tarifas logren el aval de los 129 diputados, a los que no llegaron la semana pasada, no tienen garantizado que se vaya a debatir el tema.