Concordia: Entregaron petitorio pidiendo congelamiento de tarifas

La Multisectorial de Concordia - compuesta por los sindicatos Agmer, ATE, Ajer, AMET, Sadop, Camioneros, Apuner, Apinta, CTA y Siatrasag - entregó un petitorio a concejales y legisladores provinciales.



Fue en el marco de la primera convocatoria abierta realizada por el Concejo Deliberante para tratar la temática de los tarifazos sobre la energía eléctrica. La próxima reunión tendría lugar el 4 de mayo.



En el escrito, leído hoy ante el intendente de Concordia, el presidente del Concejo Deliberante y senadores provinciales y concejales de los distintos bloques así como también ante representantes de la Cooperativa Eléctrica, "se exigió el congelamiento de tarifas, declarar el servicio eléctrico como un derecho humano y una política energética soberana y social que contemple las necesidades de los trabajadores".



El texto indica que los denominados tarifazos "son una clara expresión de un modelo que privilegia la ganancia de unos pocos y la instrumentación de mecanismos de saqueo neoliberal en perjuicio de la mayoría".



Menciona además que "desde la asunción de Mauricio Macri como presidente las tarifas de servicios eléctricos y de gas se incrementaron 1300 promedio promedio, atacando especialmente a los sectores populares, así como a las pymes y emprendimientos económicos que generan trabajo".



"Las empresas nacionales no mejoran sus servicios porque no invierten sino que embolsan porciones de nuestro salario y la Cooperativa Eléctrica que distribuye energía en nuestra ciudad no es formadora de precios en el mercado energético sino que se limita a comprar el precio que el oligopolio le pone a esta y la distribuye a ese costo", destaca el escrito.



Allí también, los sindicatos reunidos en la multisectorial, agregaron que "no se oponen a las propuestas que hablan de reducir la carga impositiva sobre el precio de la energía o la provincialización de Salto Grande" y exigieron "una política energética soberana, nacional y participativa en donde ningún interés particular o empresario esté por encima de los usuarios".



"Mientras le ponen negativas a la recomposición salarial, los precios de los servicios básicos vinculados a la explotación de nuestros recursos naturales y su impacto en el transporte y el costo de vida están 'liberados' y sin techo", puntalizaron.



Y párrafo aparte "instaron a los concejales de la ciudad de Concordia y legisladores provinciales, nacionales y a los ediles que pertenecen a las fuerzas políticas con representación parlamentaria en el Congreso de la Nación a considerar "la congelación inmediata de las tarifas hasta que la recomposición salarial alcance los mismos niveles que los tarifazos acumulados desde Enero de 2016 sobre el sector de la energía".



Solicitaron también "la eliminación de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa)" y que se declare a la energía eléctrica como un derecho humano y bien social, y no como una mercancía sujeta al lucro".





Tarifa diferenciada



El Intendente Enrique Cresto en el encuentro propuso la conformación de una mesa de trabajo mutisectorial que represente a todos los sectores con el objetivo de arribar "a un buen puerto, porque hace muchos años que se viene luchando por una tarifa diferenciada para Concordia y la región", apuntó el Jefe Comunal según se informó. (APF)