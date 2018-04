Sumario a empleada de Uader: La Facultad de Humanidades emitió un comunicado

la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, dependiente de la Uader emitieron un comunicado

Recordemos que. A raíz de esta situación la trabajadora con 23 años de antigüedad será trasladada a la Biblioteca de la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio.y, a la vez, los asesores legales de la organización comenzarán a trabajar en una denuncia por posible mal desempeño de funcionario público. Por otra parte se anunció queen donde afirman:Ante diversas publicaciones emitidas a partir del viernes pasado donde las palabras persecución laboral constituyen el eje, desde la Gestión de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales; la Resolución N° 238/18 y 239/18 DEC sobre el inicio de una información sumaria en el ámbito de la Sede Paraná de la Facultad a fin de deslindar responsabilidades y determinar el paradero de documentación trascendente de nuestra Casa de Estudios y de un sumario administrativo, a fin de determinar si se habría incumplido con el Art. 70 inc c) y d) de la Ley 9755. Seguidamente, se recibió a representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) con quiénes se trabajó la situación.Queremos afirmar que en; reconociendo el lugar esencial de la tarea realizada en esta institución educativa por los diversos agentes para garantizar en cada espacio el derecho a la educación. Somos una Gestión de puertas abiertas, en las que tanto los trabajadores como sus representantes gremiales, tienen un espacio donde plantear sus inquietudes, problemáticas, iniciativas, cada vez que lo consideran necesario.En instituciones como la nuestra, extendidas en el territorio, complejas, los conflictos están presentes y son parte de lo que entre muchas situaciones tenemos que tramitar. En este sentido y si de lo laboral se trata, consideramos esencial la atención y el respeto por todos los involucrados. Consideramos que las situaciones conflictivas se tramitan a partir del diálogo y el respeto a las normas que regulan la actividad laboral. Tomamos con absoluta atención la singularidad de cada caso, porque no desconocemos que existen tradiciones, historias, biografías, trayectorias laborales, pertenencias a los espacios e instituciones y que esto constituye a los sujetos que vivencian su práctica laboral.Humanidades se caracteriza por la pluralidad de voces en todos sus estamentos y esto no es condicionante de ninguna definición que involucre lo laboral. Muy por el contrario. Apostamos a esa diversidad, porque así debe hacerlo una institución universitaria.Transitamos tiempos difíciles, donde la palabra ajuste está presente en la instituciones del Estado desde una lógica que pone el eje en lo educativo como un gasto. Queremos expresar enfáticamente que desde la Facultad de Humanidades, disputamos con hechos esta idea y sostenemos a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras en su tarea. Acompañamos especialmente a las organizaciones de trabajadores del Estado, que se encuentran hoy mismo peleando contra los Despidos.Lamentamos señalar que, una vez más, tal comoConsideramos que este tiempo histórico nos demanda otra posición. Una posición de disputa contra las lógicas de educación que quieren imponerse desde los poderes centrales y, a la vez, una posición constructiva que dinamice con ideas, resistencias, y proyectos nuestras instituciones educativas y sus actores.Finalmente volvemos a afirmar quepara constituir la institución universitaria que todos y todas deseamos.