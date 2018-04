Sumariaron a empleada de Uader y ATE denuncia que hubo "abuso de poder"

Según se argumenta en l, explica.en diálogo con. Sostiene que la responsabilizan por no haber informado que la documentación presuntamente se había extraviado, pero advirtió que tanto el área de Mesa de Entradas como de Rectorado "no estaba al tanto de lo que había pasado; pensamos que había seguido su curso". Recordó que en junio de 2017 se pudo constatar que el cadete salió de la Facultad con la documentación, que entró a Rectorado y entregó los papeles.. Pedí ver las cámaras de seguridad, pero no me las pudieron habilitar porque cada 15 días se borraban todos los registros", explicó. Todo ese procedimiento quedó asentado en mi declaración presentada a través de una nota. A la vuelta de las vacaciones de invierno se encontró con la jefa administrativa, quien tenía en su poder el expediente que supuestamente se había perdido. "Le dije, '¿Apareció?' y me respondió: 'Pasa que Rectorado tiene una copia original'. Controlé el expediente con mi sistema y no faltaba una foja. Estaba intacto", manifestó.. En la notificación vemos contradicción de todo tipo y esto se trata de una desprolijidad administrativa importante", cuestionó Zuchuat. A raíz de este episodio el gremio se reunió el viernes con la decana de la casa de altos estudios, donde plantearon que no estaban en desacuerdo con que se iniciara una instrucción sumaria, "porque cualquier trabajador del Estado puede ser pasible de esta cuestión", admitió. "No se la puede sancionar trasladándola."Este es el primer error. Porque si la documentación tenía la importancia que ahora se aduce no debería haber sido trasladada por una persona que no tiene relación de dependencia con la Facultad. El Estado debe tener trabajadores que se aboquen a esa tarea", reflexionó., que es la instancia que permite el trámite administrativo y, a la vez, los asesores legales de la organización comenzarán a trabajar en una denuncia por posible mal desempeño de funcionario público.Por otra parte,, en la cual ya comprometieron su participación representantes de ATE, Consejeros por parte del sector docente y miembros de los Centros de Estudiantes. "No vamos a permitir que esto se siga alentando y menos llevándose a cabo. Es un atropello", subrayó el dirigente sindical.Fuente: Uno.