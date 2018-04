Más trámites de documentación y prestaciones sociales podrán hacerse en Anses

Las oficinas de atención al público de la Anses serán el lugar para hacer muchos de los trámites que hasta ahora deben realizarse en otras dependencias del Estado, como los ministerios del Interior, de Desarrollo Social y de Transporte, el Renaper o el PAMI, independientemente de que el interesado sea jubilado o no. Se publicó en el Boletín Oficial el decreto que dispone la implementación de una "ventanilla única social". El objetivo es que todas las gestiones vinculadas con cuestiones de carácter social puedan ser hechas por las personas en oficinas que les queden a no más de media hora de distancia.según explicó su director ejecutivo, Emilio Basavilbaso, en una charla con periodistas. El funcionario afirmó que el proceso de incorporación de trámites se irá haciendo de manera gradual (si bien el decreto no dispone plazos, el objetivo es que el plan esté plenamente instrumentado en 2019). Y se publicará en la web la información de qué Unidades de Atención (UDAI) incorporan determinadas gestiones.Ahora, según ejemplificó,En tanto,El programa incorporará los pedidos de tarifa social de agua, electricidad y gas y, además, planes de los ministerios de Salud, Educación y Trabajo para población vulnerable o desempleada.Según explicó Basavilbaso,. El funcionario agregó que el proceso se hace a la par de un camino de simplificación de gestiones que tradicionalmente se hace en la Anses y, según el caso, con el traspaso de empleados que hasta ahora están en otras áreas del Estado. Por eso, estimó que no debería haber una afectación en la demora de asignación de turnos para atención. En el caso de Desarrollo Social, dijo que ya pasaron 140 empleados a la órbita del organismo previsional, que será "la cara visible del Estado".La Anses tiene 15.000 empleados, de los cuales 11.000 están en los centros de atención al público, que son 460 distribuidos en todo el país. Los datos oficiales indican que un tercio de quienes van a un centro de atención hacen hoy por hoy un trámite de autogestión, utilizando terminales de autoservicio o teléfonos (hay 26 trámites posibles por vía telefónica). En 2015 ese índice era de 16% y el objetivo es que en 2019 llegue a 52%. A eso se suma lo que es posible hacer vía web, con el uso de la clave de la seguridad social. En el caso de los créditos Argenta, por ejemplo, quienes cobran asignaciones familiares en el sistema formal solo pueden hacer el pedido por Internet.Basavilbaso también puntualizó que en 2015 llegaba a atenderse solo un tercio de los llamados hechos al call center del organismo y afirmó que actualmente ese índice llega al 91%.