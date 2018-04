Paritaria estatal: El Gobierno ofrece el 17% en dos tramos

Este jueves y tras la reunión mantenida con gremios docentes, el gobierno y representantes de UPCN y ATE se reunieron en la Secretaría de Trabajo en un nuevo encuentro paritario.



En declaraciones a Elonce TV, Carina Domínguez, miembro paritario de UPCN, contó que el gobierno provincial "modificó la propuesta que había ofrecido en la reunión anterior, en lugar de tres tramos propuso dos tramos que se cumplirían en el mes de marzo, que ya se anunció se iba a pagar a cuenta de lo que se continúe negociando en paritaria y el otro tramo en el mes de agosto, completando el 17 por ciento que establecería la pauta anual".



"El tema también estuvo focalizado en lo que se denomina cláusula de remisión, donde el gobierno propone que, conocida la inflación del mes de agosto, en los primeros días de septiembre estemos discutiendo el último tramo del año", agregó la sindicalista.



En tal sentido, adelantó que la evaluación que hace el gremio del aspecto salarial, porque también se trataron otros puntos, "es que si bien sigue siendo insuficiente, se propone un segundo tramo a mitad de año que nosotros pedimos que sea en julio y no en agosto".



Las partes volverán a reunirse el miércoles 2 de mayo en la Secretaría de Trabajo. "Veremos si podemos obtener algunas coincidencias que nos permitan avanzar en el tema salarial", dijo finalmente Domínguez. La postura de ATE

El secretario General de ATE, Oscar Muntes, dijo que "si bien esta propuesta es diferente, está lejos de las necesidades y más aún si no incorpora a los contratados en la misma. Si bien hay una mejora, no alcanza. Las asambleas que hicimos en toda la provincia nos dicen que estamos lejos de una propuesta que mitigue los efectos de una inflación que, pese a los anuncios, no deja de subir y desgranar la capacidad adquisitiva de los salarios".



Seguidamente el dirigente sindical explicó "que los porcentajes están lejos de las necesidades de salario real, ante un escenario de sueldos muy deprimidos".