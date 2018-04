Anunciaron un nuevo incremento de partidas para comedores escolares

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

El gobernador Gustavo Bordet anunció este miércoles en una escuela del Paraje Las Tunas, en el departamento Paraná, un nuevo aumento de partidas de comedores del 16 por ciento y el 25 por ciento para copa de leche que se otorgará a partir de mayo. La medida representa un incremento del 107 por ciento y del 130 por ciento acumulado, respectivamente, en los dos años y medio de esta gestión provincial.



"Ratificamos nuestra presencia junto a los sectores que más necesitan del apoyo del Estado. Hay que atender todos los frentes y sobre todo el frente social. La clave está en ver el problema integral, desde lo social, desde lo sanitario y también desde lo educativo; ése es el compromiso", aseguró el mandatario tras visitar el comedor de la escuela, y conversar con los docentes, las cocineras y los niños de la escuela primaria Nº 106 Juan Bautista Alberdi que lo invitaron a almorzar.



Ese marco, Bordet comunicó la decisión de volver a aumentar las partidas provinciales destinadas a la alimentación de los niños y jóvenes que asisten a los comedores escolares. "Hay que destacar ?continuó Bordet- que desde que estamos en la gestión, aumentamos muy por arriba de cualquier índice inflacionario, la partida de comedores escolares para nuestros chicos porque entendemos que chicos sanos, alimentados, tienen la posibilidad de poder acceder a una mejor calidad educativa".



Respecto a la recorrida por la escuela Alberdi, donde el gobierno provincial invirtió más de 5 millones de pesos en obras de ampliación y refacción, Bordet afirmó: "Es importante estar en el lugar. Es diferente cuando a uno le cuentan una situación o un problema, como cuando me hicieron llegar el problema que tenía la escuela donde estamos hoy, a cuando uno va, ve y se compromete en resolver lo que nos falta. Para eso estamos hoy aquí".



Destacó también el "mérito del personal directivo que ha seguido esta obra. Cuando uno se apropia, en el buen sentido de la obra, la comunidad educativa, las cosas se hacen bien y uno puede ver que la calidad de terminación que tiene realmente es muy buena".



Por otra parte, dijo tener un "un profundo respeto por nuestras juntas de gobierno, me gusta estar, recorrer, darle apoyo a los presidentes de las juntas de gobierno porque ponen el cuerpo y la cara todos los días frente a sus vecinos, a su comunidad y los hacen prácticamente ad honorem porque la remuneración apenas les cubre los gastos de combustible para hacer trámites. Hay que estar apoyando en el territorio, por eso estoy acá en Las Tunas y en varias juntas de gobierno".



Acerca del aumento



El aumento acumulado durante estos años de gobierno en la partida de comedores escolares se ubica en el 107 por ciento, pasando la partida de 7 pesos por día por chico a 14,50 pesos. Este último monto comenzará a acreditarse a partir de los desembolsos que se harán a partir del mes de mayo. Los últimos datos, indican que diariamente se sirven 87.000 raciones en los comedores escolares de la provincia, según datos provisorios hasta la fecha que se actualizarán cuando desde las escuelas completen las nóminas correspondientes al año en curso.



En Copa de Leche (para escuelas primarias y secundarias), el monto al inicio de la gestión Bordet se ubicaba en 2,80 pesos y, con la última actualización, llegará a 6,45 pesos, por lo que el acumulado llega al 130 por ciento en los dos años y medio de esta gestión provincial.



El incremento de los fondos para alimentación en los comedores escolares es una de las políticas de Estado que la actual gestión ha implementado, dado que el incremento anunciado es el tercero que se produce durante el actual mandato del gobernador Gustavo Bordet y la gestión de la ministra Laura Stratta.



En este contexto, la ministra Stratta señaló que: "Para nosotros es fundamental que los gurises tengan acceso a una alimentación saludable y nutritiva para poder desarrollar un proceso educativo de calidad. El compromiso de nuestra gestión se materializa en el fortalecimiento que estamos realizando de las políticas alimentarias, aumentando las partidas con recursos propios lo que significa un gran esfuerzo económico puesto al servicio de la comunidad.



Estas medidas se enmarcan en las continuas y diversas acciones que lleva adelante el gobierno provincial para garantizar el derecho a la alimentación, reflejado no sólo en el aumento de las partidas, sino también en el aporte de los recursos humanos y materiales, incluyendo la constante capacitación a cocineras para garantizar un menú nutritivo y saludable a los niños, la asistencia y reposición inmediata en casos de robos, y la entrega de equipamientos necesarios para el funcionamiento.



En detalle



La partida de comedores escolares se estructura en tres tramos: hasta 100 chicos, entre 101 y 200 y más de 200. A partir del mes de mayo en el primer tramo de la partida, pasará a 14,50 pesos por día por cada titular de derecho. El segundo tramo, subirá a 14 pesos; y el tercer tramo, desde 201 en adelante, llegará a los 13,25 pesos.



Obras en escuela Alberdi



La escuela se ubica sobre la ruta nacional Nº 18, km 82. Se trata de un nuevo edificio destinado a la ampliación del nivel primaria y un sector destinado al Nivel Inicial. El mismo se anexó a la edificación existente contando con dos nuevas aulas comunes, un baño para discapacitados, un aula con sanitarios para el Nivel Inicial, el cual cuenta con patio y galería propia, un depósito y una sala de dirección.



Se trabajó en techos, cielorrasos, carpintería, pisos. Las Instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas se ejecutaron según normas vigentes. Se construyeron 360 mts2 cubiertos, 62,5 mts2 semicubiertos. Además se incorporó un filtro biológico para el tratamiento de líquidos cloacales.



"En 2010 me hice cargo de la escuela, la obra estaba pedida y se terminó hace un mes. Es un anhelo muy grande verlo concretado porque hasta hace un año, que se comenzó a construir, pensamos que nunca iba a llegar. Es una obra muy esperada, para la que se golpearon varias puertas, y hoy estamos felices", manifestó la directora de la escuela 106 Juan Bautista Alberdi, Delia Romero.



Al establecimiento concurren 18 niños al jardín de 3, 4 y 5 años, y 41 a la primaria. La directiva señaló además que "queda por delimitar el predio del jardín porque próximamente va a pasar la autovía, que queda muy cerca. Además deseamos poder pasar la escuela a NINA para poder ofrecer a los chicos de la zona que no pueden viajar a Viale, que es el lugar más cercano, a tomar talleres".



Durante la visita, el gobernador Bordet, que estuvo acompañado por su esposa, Mariel Ávila; el intendente de Seguí, Cristian Treppo; los ministros de Planeamiento, Luis Benedetto; y de Desarrollo Social, Laura Stratta; la titular del Consejo General de Educación, Marta Landó; y el diputado provincial, Gustavo Zavallo; también entregó 20 luces LED en el marco del programa Mi Ciudad LED al presidente de la junta de gobierno, Diego Manucci.