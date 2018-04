Gabás expuso en la Expo Concepción sobre el desarrollo productivo provincial

El secretario de Producción, Alvaro Gabás, expuso en el marco de la Expo Concepción 2018 que se desarrolló en Concepción del Uruguay este fin de semana. El desarrollo productivo de la provincia en base al crecimiento demográfico y el plan de infraestructura portuario fueron los ejes que abordó.Esta Expo fue organizada entre el gobierno, a través de la Secretaría de Producción, la municipalidad de Concepción del Uruguay y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTI). Es una expo productiva del sector primario, secundario y terciario, donde predominó el sector avícola y sus integrados. También estuvieron presentes las tres universidades más importantes: UNER, UCU y UTN.Asimismo, se desarrolló una Ronda de Negocios y el Día Pyme, donde la Secretaría presentó el Observatorio Financiero.Gabás fue invitado a describir y analizar la economía entrerriana y, bajo este contexto, presentó el desarrollo productivo de la provincia en base al crecimiento demográfico, donde se hizo un análisis de las cadenas de valor más importantes de la provincia, poniendo foco en la avícola, forestal, agrícola y ganadera. También expuso el plan de infraestructura que está llevando adelante el gobernador Gustavo Bordet, principalmente en lo referido a los tres puertos de la provincia, Concepción del Uruguay, Diamante e Ibicuy.Asimismo, detalló las políticas públicas de la Secretaría que se separa en dos ejes; el primero, la coyuntura agrícola - ganadera (sequía) donde explicó las líneas de créditos del CFI tanto por emergencia como las productivas. Por otro lado, las políticas de mediano y largo plazo: Plan estratégico, Finver, Mesa de competitividad, Consejo Asesor Productivo de Entre Ríos, Ley de Promoción Industrial, CFI, alianzas con el INTA - INTI."Entre Ríos debe ser una de las provincias con mayor potencial a nivel productivo, competitivo y desarrollo económico. Si comparamos con las provincias de Región Centro, tiene una mejor distribución demográfica - productiva. Es decir, que se encuentra con mejor equilibrio demográfico entre la población y la producción que Santa Fe y Córdoba", señaló Gabás. Además, agregó que "nos rodean los dos ríos más importante de sudámerica, lo cual permite la comercialización y transporte por hidrovía. No es descabellado pensar que podríamos ser una salida al mar para Bolivia. Hoy hay interés de empresarios paraguayos para invertir en un puerto de Diamante e instalar una zona franca de ese país", acotó.Asimismo, afirmó que "nuestra provincia tiene un ventaja comparativa natural respecto de cualquier provincia Argentina, ya que está posicionada en una L productiva, donde toda la producción del Mercosur transita las rutas Argentinas. Nos ubicamos al sur de Brasil, limitamos al este con Uruguay y al oeste con la Región Centro. Es decir, estamos en el centro núcleo de la producción".Continuando con su exposición sobre las ventajas de Entre Ríos, mencionó que "con la ruta 14 como corredor productivo, la aprobación de los Bitrenes desde Zárate a Posadas permitirá un ahorro de transporte del 20 a 35% de los costos; y con la ruta 18 en proceso de autovía, que une la costa del Uruguay con la Región Centro, se fortalecerá nuestra producción, ya que el Región Centro produce el 20 % del total de la producción del país y exporta el 42 % del total. Nuestro objetivo como provincia es seguir con la articulación, con la complementariedad y simetría productiva con Santa Fe y Córdoba".Describió luego que "a estas ventajas geográficas, productivas y políticas, se suma el contexto mundial, donde por año 40 millones de chinos comienzan a comer, a consumir. El medio oriente es un mercado sumamente importante no solo para Entre Ríos, sino para los países en desarrollo. Nuestra provincia se encuentra en condiciones de poder ofrecer los alimentos que ellos demandan y tenemos la oportunidad de poder hacer frente a esta demanda".En ese marco, afirmó que "la provincia se viene preparando" y, en ese sentido, está "la decisión del gobernador de invertir en infraestructura, principalmente en puertos. Tenemos un triángulo invertido productivo, donde esta gestión puso activo el puerto de Diamante y Concepción del Uruguay y prontamente vamos a poner en valor el puerto de Ibicuy"."Nuestro desafío es poder generar las directrices productivas para que nuestra economía regional pueda ser ofrecida y canalizada por nuestros puertos, dado que hoy la producción es absorbida por los puertos de Santa Fe. Resulta imperioso agregar valor en nuestra economía, es decir, generar mano de obra entrerriana y poder abastecernos de toda la cadena productiva y poder así dar una salto en calidad y en cantidad", subrayó Gabás.Y agregó: "Esto no hace de un plumazo, sino que es un trabajo que lleva años, pero es el propio gobernador quien tiene las ideas claras para motorizar, impulsar y dar productividad per cápita con guarimos similares a las otras dos provincias de la Región Centro".Por último, el funcionario refirió que "nuestra provincia es las más importante en producción de carne aviar, con el 50% de la producción del país y el 70% de las exportaciones, por eso anunciamos la primer mesa de competitividad avícola provincial y espero que la Nación se sume a esta iniciativa; y somos la tercer provincia en la cadena arrocera y en la forestal; la primera en arándanos y, por historia e idiosincrasia, una de las principales en materia agrícola-ganadera".