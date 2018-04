Conciliación obligatoria: "No se habló de cifras", detalló Landó

El encuentro en el Juzgado Laboral Nº 3, a cargo del juez José Antonio Reviriego comenzó a las 17 y se extendió por tres horas.



La presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó, indicó a Elonce TV que "cada una de las partes expuso sus puntos de vista y se acordó pasar a un cuarto intermedio, para el jueves 19 de abril a las 8, para que responsablemente se pueda hablar de determinados aumentos. No se habló de cifras".



"Desde el Gobierno queremos dar una respuesta responsable. Tenemos que trabajar con el equipo de Economía porque no solo está en medio de las paritarias el ofrecer un aumento salarial a los docentes, sino que también debemos ofrecerle incremento a otros trabajadores", puso relevancia.



Al ser consultada respecto a cuánto gana un docente que recién comienza, Landó expresó: "Entre los 11.800 y los 12.000 pesos", acotando enseguida que "hay docentes que ganan entre 40.000 y 50.000 pesos, por ejemplo directores de escuelas NINA, directores de escuelas técnicas y agrotécnicas, supervisores, es decir hay mucha diferencia de salarios". Agmer: "Estamos preocupados porque no recibimos propuesta"

El secretario General de Agmer, Marcelo Pagani, se manifestó "muy preocupado" porque, según dijo a Elonce TV, "debíamos haber recibido en este marco una propuesta salarial, lo que no ocurrió".



"Hemos dejado constancia en actas, entre otras cosas, que se comprometen a presentar una oferta superadora. Consideramos que debe ser superior al 17 %, porque al 17 % este sindicato la rechazó por amplísima mayoría", afirmó Pagani.



Participó del encuentro la defensora pública María Marcela Piterson. "La Justicia trató de acercar posiciones entre las partes; fue una reunión muy larga, muy difícil; hemos demostrado una vez más voluntad de diálogo", dijo el dirigente de Agmer.



Desde el gremio se emitió un comunicado en donde detallan las demandas que se expusieron en el marco del encuentro de conciliación obligatoria:



1) Se abone a partir de diciembre de 2017 ?y no desde enero de 2018 como establece el Decreto N° 528/18 MEHF? la diferencia salarial surgida de la aplicación del acuerdo paritario firmado el 5 de junio de 2017, puesto que es en dicho mes cuando se produce la variación conforme la medición del Índice de Precios al Consumidor Nivel General que publica el INDEC.



2) Se cumplimente con la equiparación salarial de los equipos directivos de Primaria y Secundaria conforme lo comprometido en el mismo acuerdo paritario referido en el punto anterior, lo cual había sido convenido para el último trimestre de 2017.



3) Cesen las hostilidades y el accionar persecutorio hacia los directivos de los establecimientos educativos como mecanismo de presión para que éstos informen la nómina de docentes adheridos a las medidas de fuerza.



4) Se abstengan de efectuar descuentos por los paros realizados en el transcurso de las reuniones de negociación salarial y se proceda a devolver lo ya descontado por la misma razón.



