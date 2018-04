Realizan hoy la primera audiencia en Diputados por la despenalización del aborto

La audiencia informativa del plenario de comisiones que modera el presidente de Legislación General, Daniel Lipovetsky, estará dividida en dos bloques: de 10 a 13:30 expondrán representantes de organizaciones de la sociedad civil, abogados, médicos, académicos y personalidades de la cultura a favor del aborto legal, mientras que de 14:30 a 18:00 será el turno de representantes de distintos sectores sociales en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.Entre los expositores confirmados que defienden el proyecto de despenalización expondrán en el anexo C de la Cámara baja el periodista Luis Novaresio; las actrices Griselda Siciliani y Carla Peterson; la titular de Católicas por el Derecho a Decidir, Marta Alanis; el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier; la socióloga e historiadora Dora Barrancos; la coordinadora del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de la Argentina, Mariana Romero; el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez; la abogada, docente e investigadora Paola Bergallo; la abogada y especialista en Derecho de Familia Nelly Minyersky; la psicoanalista Martha Rosenberg; la abogada Susana Chiarotti; y la ginecóloga del Hospital Argerich y directora de la Fundación para la Salud Adolescente, Sandra Vásquez.Para el cierre de los discursos antiabortistas estaba prevista la palabra del Padre Pepe (José María Di Paola), pero finalmente se excusó de participar por "motivos personales", y se comprometió a exponer en otra audiencia.Más allá de la ronda de intervenciones dentro del Congreso, que finalmente no tendrá como oradores a diputados (quienes se limitarán a hacer preguntas), en la calle se vivirá un partido aparte, ya que desde ambos sectores convocaron a movilizaciones frente al anexo, sobre la Avenida Rivadavia.Las organizaciones de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito tomarán la delantera a las 9:30 cuando concentren frente al anexo de la Cámara baja y no se moverán de allí hasta las 18:30, horario en que realizarán un "pañuelazo" en señal de apoyo al proyecto de ley que se debatirá en el plenario de comisiones.Una vez que finalice el bloque de intervenciones a favor del aborto legal, realizarán una conferencia de prensa a las 13:30 en la puerta del Congreso o en el hall del anexo.En paralelo, la Unidad Provida, la red de organizaciones sociales que se definen en contra de la despenalización del aborto, no se quedará atrás en la pulseada por ganar la calle en una jornada de alta exposición mediática: movilizarán al mismo punto de concentración para desplegar allí un "banderazo" en defensa del "derecho a la vida" del "niño por nacer", a partir de las 15:30.La segunda jornada de audiencias se desarrollará este jueves a partir de las 9:30; en tanto que hay pedidos firmes para que se organicen audiencias en San Luis, Entre Ríos y Córdoba.El proyecto de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cuenta con 72 firmas: más de la mitad de las firmas que recolectó pertenecen a integrantes del Frente para la Victoria-PJ (39), mientras que Cambiemos aportó 14 firmas de la UCR y 5 del PRO (19 en total).Se trata de una cantidad apreciable de firmas, aunque lejos de los 129 votos que precisa la iniciativa para obtener media sanción en el recinto.Además de legalizar la interrupción de embarazos no deseados hasta la semana 14 de gestación, la iniciativa no establece ningún plazo en determinados supuestos como violaciones, cuando está en riesgo la vida, salud física o psíquica de la gestante, o por malformaciones fetales graves.Por otra parte, se fija un plazo máximo de cinco días para que el sistema de salud efectivice la práctica de aborto desde la solicitud de la mujer.Si la mujer gestante tiene más de 13 años, alcanza con su consentimiento para que se ponga en marcha el procedimiento, si ninguna autorización judicial previa; si es menor de 13 años, se requiere "su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal".En el arranque del debate en torno a la despenalización del aborto, los discursos de los oradores estarán repartidos en dos bloques.Por la mañana, hablarán 16 representantes del sector que impulsa el proyecto de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, mientras que por la tarde expondrán otros 16 que se oponen a que prospere la iniciativa.-Paola Bergallo (abogada, docente universitaria e investigadora del CONICET) -Marta Alanis (Titular de Católicas por el Derecho a Decidir) -Marcelo Alegre (jurista y especialista en ética aplicada) -Andrés Gil Domínguez (abogado constitucionalista) -Mariana Romero (Coordinadora del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de la Argentina) -Martín Bohmer (abogado y profesor universitario) -Gastón Chillier (Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales) -Susana Chiarotti (abogada, funcionaria de la OEA) -Dora Barrancos (socióloga, historiadora y directora del CONICET) -Nelly Minyersky (abogada, especialista en Derecho de Familia, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito) -Leonardo Caruana (secretario de Salud Pública de Rosario) -Sandra Vázquez (ginecóloga del Hospital Argerich, directora de la Fundación para la Salud Adolescente) -Marta Rosenberg (psicoanalista feminista e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito) -Luis Novaresio (periodista) -Carla Peterson -Griselda Siciliani (actrices)-Rodolfo Barra (exjuez de la Corte Suprema) -María Angélica Gelli (abogada especialista en Sociología Jurídica) -Alberto Bianchi (abogado constitucionalista) -Raquel Graciela Bolton (médica experta en bioética) -Oscar Botta (director ejecutivo de Profamilia) -Alejandra Planker (profesora de filosofía y asesora técnica del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la UCA) -Ernesto Beruti (jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital Austral) -Úrsula Basset (doctora en Ciencias Jurídicas de la UCA) -Jorge Aquino (director del Laboratorio de Biología del Desarrollo del Hospital Austral) -Alejandro Rodríguez (abogado) -Diego Montes de Oca (médico pediatra) -Cristina Miguens (directora de la revista Sophia) -Mónica del Río (directora del portal Notivida) -Nicolás Lafferriere (doctor en Ciencias Jurídicas de la UCA y profesor universitario) -Verónica Porcelli (militante "provida") -Gustavo Carrara* (obispo) * En reemplazo de José María Di Paola (Padre Pepe, sacerdote), quien comunicó que no concurrirá por "motivos personales".Expondrá su visión en contra de la despenalización del aborto en una próxima audiencia.