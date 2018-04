El 70% de los alumnos abandona en segundo año la carrera de formación docente. El dato fue difundido durante la presentación del informe "Argentina: El estado de políticas públicas docentes", que elaboró la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) con especialistas del área como parte del programa "Compromiso por la Educación" lanzado por la carera educativa en 2016.

En los 1.437 Institutos de Formación Docente se reciben el 80% de los futuros maestros, aunque la mitad de ellos tiene menos de 50 alumnos y el 25% menos de 100.

"Hay muchos de esos Institutos que no cuentan con los contenidos suficientes y adecuados para dar una formación de calidad, y no pueden convocar a los formadores que den los saberes que un futuro docente necesita", dijo Cecilia Veleda, directora del Instituto Nacional de Formación Docente (Infod), quien difundió el dato del abandono masivo.

Veleda atribuyó el crecimiento exponencial que tuvieron esos centros de enseñanza en las últimas décadas sin el requerido estándar de calidad a "cuestiones políticas que tienen que ver con la influencia de los intendentes, que presionaban para contar con Institutos de Formación en sus territorios".

La funcionaria destacó, además, que "hay provincias que tienen la voluntad política de mejorar la oferta de carreras", y añadió: "Hoy hay amplísimos márgenes para mejorar la planificación de los sistemas de formación docente, pero esto debe empezar por los gobernadores".

La funcionaria fue todavía más específica y agregó: "De ellos dependen los cambios también porque estamos en un país federal. El Ministerio no tiene la capacidad efectiva para influir en la carrera docente o en la capacitación, (aunque) sí dictar los lineamientos generales". Y remató: "Si los gobernadores no entienden esto, va a ser muy difícil cambiar estos sistemas".

La OEI planteó en su documento que la carrera docente jerárquica actual "presenta nulos incentivos para que los docentes permanezcan al frente de un aula con los alumnos, y sólo plantea bonificaciones por antigüedad en su salario".

Por eso propuso "incentivos a la innovación, a la capacitación, y, especialmente, a la responsabilidad por los resultados obtenidos", y aclaró que "esto implica modificaciones sustantivas para que las innovaciones superen al viejo modelo".

Andrés Delich, director de la OEI, aseguró que al cumplirse 60 años del Estatuto del Docente, que establece las condiciones de acceso a la carrera entro otros puntos, "es necesario hacerle modificaciones porque -remarcó- la educación y la sociedad argentina cambiaron".

"Ya no puede seguir vigente el sistema verticalista construido en base a la sociedad industrial que había hace 60 años. El sistema de formación docente también estaba construido en base a esa idea y hoy el conocimiento es horizontal", explicó Delich.

Indicó además que la carrera docente "no puede estar aislada del perfil que se requiere del maestro que, a su vez, debe estar conectado con el proyecto institucional de la escuela".

En tanto, para Veleda existe "una enorme dispersión en el nivel secundario entre los contenidos que enseñan las distintas provincias, no así en el primario, en donde las docentes se aferran más al Núcleo de Aprendizajes Prioritarios (NAP) que ya esta vigente" .

A su vez, el director del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano, Alietto Guadagni, puso en duda que a raíz de los altos porcentajes de abandono en la formación haya la suficiente cantidad de docentes para cubrir los cargos de una jornada extendida que el Gobierno había lanzado en forma paulatina en distintas provincias.

Al respecto Veleda destacó que el avance de la política de jornada extendida es "extremadamente cara" y añadió: "Hay tironeos en el Presupuesto y pensamos que tenemos que volcarlos hacia los niveles inicial y secundaria, y para la construcción de nuevos edificios donde funcionen los Institutos de Formación".

Manuel Alvarez Trongé, presidente de Educar 2050,se sumó a la necesidad de nuevos incentivos hacia los docentes y consideró que "muchos alumnos se suman a la carrera docente por pasión, pero sabiendo que no van a tener buenos salarios, que van a tener problemas con la comunidad educativa". Por eso, agregó, "debe haber un incentivo a la innovación".

Y continuó: "En Latinoamérica es generalizada la pérdida de prestigio del docente y debemos trabajar en su jerarquización si queremos parecernos a los países de la OCDE. En la Argentina nos estamos acostumbrando a la inequidad", destacó el educador.

Y cuestionó que "la sociedad no pide una mejora en la educación", que "no hay una demanda explícita ante esto".