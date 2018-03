Ratifican que no cerrarán escuelas rurales y de islas con baja matrícula

Desde el Consejo General de Educación (CGE) se confirmó que, y se puntualizó además que se garantiza el traslado de los chicos en lanchas del Estado, "lo que implica una importante inversión del Estado con el único objetivo de que ningún chico este fuera de la escuela sin importar su contexto".En ese sentido, la directora de Educación Primaria del CGE, Rosana Castró, explicó que "el 85 por ciento de las escuelas primarias son rurales". Detalló que "de las 832 escuelas, tenemos un universo total de 25 en zonas de islas que están en diferentes situaciones con respecto a la ubicación del contexto, algunas son flotantes, otras sobre pilotines y otras sobre terraplén".En detalles, las escuelas en zona de islasHay seis escuelas flotantes: ubicadas en los departamentos Gualeguay, Victoria e Islas.Hay 12 escuelas sobre pilotines: seis en el departamento victoria y seis en Islas del Ibicuy.Hay siete Escuelas sobre terraplén en tierra: una en Gualeguay y seis en Islas del Ibicuy;Ante este panorama, Castro puso en valor el compromiso de la provincia con la educación y dijo que "es importante destacar que la premisa de la gestión de gobierno del gobernador, Gustavo Bordet, que es donde hay un alumno hay una escuela". En este sentido, resaltó que, ya que priorizamos que todos nuestros niños tengan la posibilidad de acceso a la educación, por supuesto la permanencia con calidad en cada una de nuestras escuelas rurales".La directora subrayó que "garantizamos el acceso a la educación a todos nuestros alumnos más allá del contexto en el que vivan, brindándoles la misma la calidad de educación que nuestros alumnos de las grandes ciudades".Puntualizó que el Estado también garantiza el, el que en algunos casos se realiza en coordinación con el Instituto Becario de la provincia. "El Estado cuenta con lanchas de pasajeros para hacer el traslado de los chicos, a cargo de patrones y marines de acuerdo a lo establecido por la ley, En dos casos, el servicio es contratado" puntualizó Castro, quien señaló queEn referencia a la cantidad de escuelas con baja o escasa matricula, la directora explicó queEn la provinciapor eso rescatamos ese dicho que tan cotidianamente dice el gobernador, que donde hay un alumno hay una escuela, eso es real en la provincia de Entre Ríos".Agregó, que también hay 32 escuelas con dos alumnos, "por eso es tan significativo en nuestra extensión de toda la provincia el porcentaje de escuelas, porque no cerramos escuelas y si se cierra una escuela es porque no hay matricula".En el marco de la igualdad, también en las condiciones y materiales educativos de las instituciones rurales, la funcionara dijo que "están garantizados los cargos docentes, y que para el desarrollo de las clases todas las instituciones cuentan con todos los recursos materiales que tienen las escuelas urbanas. Todas nuestras escuelas rurales están dotadas de equipamiento, bibliotecas áulicas, laboratorios de ciencias naturales y el año pasado terminamos con la distribución de las aulas digitales móviles".Cabe señalas que las aulas digitales móviles consisten en un carrito que cuenta con netbooks, un cañón proyector, impresora y vienen cargadas con un software de las diferentes líneas prioritarias que se trabajan en el Nivel Primario como por ejemplo: matemática, lengua, sociales, entre otras.En ese marco, la referente de nivel Primario del CGE, explicó que una vez que se efectivizó la entrega en cada una de las escuelas los docentes fueron capacitados para el uso de dichas aulas digitales.Castró destacó que "Entre Ríos a través de diferentes acciones impulsa una política educativa que apuesta a la estabilidad laboral y la calidad educativa, asegurando la educación a todos los niños, jóvenes y adultos de la provincia".En ese sentido, sostuvo que "sobre la diferencia de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, nosotros seguimos apostando a la ruralidad entendemos que hay una migración constante, por eso cuando no hay alumnos lo que hacemos es un cierre provisorio esperando a la vuelta de diferentes asentamientos o por ahí los trabajos golondrinas, porque si hay inscripto un alumno la escuela se abre, también es decisión del gobernador la extensión de la jornada en las escuelas rurales".Subrayó que una de las prioridades de este gobierno es la educación, donde se realiza una inversión constante. Agregó que "las políticas son universales, entendemos que todos nuestros alumnos entrerrianos tienen el derecho de la misma calidad en educación, esto es una decisión de nuestro gobernador de garantizar el derecho de la educación con calidad e igualdad como política de Estado universal, si bien el contexto condiciona la manera de enseñar, porque no es lo mismo enseñar en una escuela graduada en una ciudad, que un plurigrado de una escuela rural de zona inhóspita, lo que cambia son las estrategias, las decisiones de política educativa de ésta gestión son universales es decir para todos los niños, más allá del contexto en el que viven".