Especulan con que varias provincias adelantarán sus elecciones el año próximo

El Gobierno nacional comenzó el operativo para desarticular la estrategia que tejen los gobernadores peronistas para separar los comicios provinciales de los nacionales y desde la Casa Rosada presionan para unificar el calendario, según señala una nota del diario Ámbito Financiero.



Lo dejó claro ayer el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, durante su visita a San Juan, gobernada por el justicialista Sergio Uñac, quien días atrás manifestó que era "una posibilidad" desdoblar las elecciones, y ayer en su paso cuyano Frigerio manifestó que si bien respeta las autonomías provinciales, "la gente quiere que le simplifiquen el calendario".



Ante las preguntas de los medios locales por el calendario electoral, Frigerio insistió con que la decisión es de las provincias, aunque pidió "escuchar a los ciudadanos que no quieren ir a votar todos los domingos".



En La Pampa -tierra del justicialista Carlos Verna- el Consejo Provincial del PJ avanzó en el desdoblamiento. "No es un acto de especulación porque hoy el Presidente no llega muy bien en la consideración de la gente; es un acto de independencia", argumentó el presidente del PJ local, Rubén Marín.



Son postales de una senda que recorrerán también otros peronismos gobernantes, algunos por obligación constitucional o por trabas por sus sistemas electorales (como Chaco, Tierra del Fuego, Córdoba y Santa Fe) y otros por conveniencia política.



El desdoblamiento comenzaría en Catamarca: aunque sin confirmación oficial, las elecciones volverían a concretarse en marzo y allí Lucía Corpacci buscaría una segunda reelección.



De acuerdo con lo señalado por Ámbito Financiero, también evalúan desdoblar comicios el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet (quien también iría por su reelección) y el riojano Sergio Casas, en un lote que volvería a integrar también Córdoba de Juan Schiaretti.



Afirman que el poder de presión de la Casa Rosada para la unificación varía de acuerdo con la situación de cada provincia. Las provincias más dependientes de las asistencias financieras nacionales recibirán más sugerencias sobre lo inconveniente de desdoblar elecciones.