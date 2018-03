Bullrich: "Si un chico de 11 años tira, un policía tiene derecho a defenderse"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que el Gobierno "respalda a la Policía en su accionar" y consideró que si un agente es atacado con armas de fuego por delincuentes, "tiene todo el derecho a defenderse", al referirse al nene de 11 años que la fuerza mató en Tucumán de un disparo en la cabeza."En todos los casos hay una investigación judicial. En Tucumán, por ejemplo, hay una investigación que dice que, lamentablemente, un chico de 11 años le tiró (disparos) a la Policía. Esa es la prueba que hizo la fiscal", subrayó sobre el nene que murió de un balazo en la cabeza durante una persecución en esa provincia.Bullrich resaltó que "lo que hay que preguntarse es por qué" un menor de esa edad tiene una pistola y pidió "bajar la violencia"."Nosotros estamos con toda la capacidad para determinar cuál tiene que ser la política criminal del país. El mensaje a las fuerzas es que, frente a una situación de delito, de flagrancia, tienen que actuar", resaltó la funcionaria.En diálogo con Radio Nacional la ministra ratificó que se "respalda a la Policía en su accionar" al destacar que "son quienes nos defienden"."Un juez no puede analizar qué hubiera pasado si Chocobar, en el último segundo, en vez de dispararle a una persona que estaba armada y que había realizado diez puñaladas, hubiera llamado al 911", opinó en relación al agente local de Avellaneda acusado de asesinar a un delincuente.En este sentido, Bullrich remarcó que la Justicia no le "puede dictar" al Gobierno "la política criminal a través de un fallo"."En primer lugar, acá no hay ningún caso de gatillo fácil. Si uno mira los números, hemos bajado en casi un 60% la muerte en enfrentamientos entre policías o gendarmes y delincuentes", destacó la funcionaria."Si la Policía siente que cada vez que actúa termina en una situación de ser analizada por la Justicia, cuando lo hace en defensa de un ciudadano, lo único que se va a generar es parálisis", agregó. .La ministra señaló además que "lo que se alentaba antes era que si una persona estaba armada" y le disparaba a un agente, esa acción "se justificaba" y que si el uniformado moría durante el enfrentamiento, "a nadie le importaba".Finalmente, la jefa de la cartera de seguridad aseguró que el Gobierno también es "muy duro" cuando los integrantes de la fuerza "se exceden, sea en su accionar o económicamente".