El gobierno confirmó que "se descontarán los días de paro" a docentes

Política Sadop rechazó la propuesta salarial del gobierno provincial

El congreso de Agmer sesionó este lunes en Concepción del Uruguay y rechazó la propuesta del gobierno provincial de otorgar a los docentes un aumento del 15 por ciento en dos tramos. Resolvieron paro para este miércoles. Además, advirtieron que "si no hay nueva propuesta" antes del 19 de marzo, realizarán un paro de 48 horas (miércoles 21 y jueves 22 de marzo), supoEn ese marco, a través de un comunicado, el gobierno expresó que lamenta "profundamente la decisión de la Agmer de realizar medidas de fuerza en plena negociación salarial y cortando de manera unilateral el diálogo que se estaba llevando adelante., y no fue una solicitud caprichosa, sino que lo entendíamos como una de las condiciones para que llegar a un acuerdo salarial que contemple las necesidades de nuestros maestros y la capacidad real de la provincia para afrontarlas".Asimismo, indica que ". Otras provincias, que realizaron ofertas inferiores a la nuestra, continúan las negociaciones con los niños en las aulas. Acá no fue posible.. Y".. Esta no era la excepción.. El aumento propuesto significaba 2.500 millones de pesos más en la masa salarial docente. Hemos logrado con gran esfuerzo comenzar a equilibrar las cuentas de la provincia sin despedir a un solo trabajador, y podemos pagar los sueldos durante la primera semana que cada mes. Y no es fruto de la casualidad.", continúa el comunicado.. Es decir, el salario de nuestros trabajadores, estará protegido de la inflación. Sin embargo, en plena negociación, la decisión de AGMER es una medida de fuerza que dejará nuevamente a los chicos de la educación pública fuera de las aulas".