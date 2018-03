AMET podría adherir a un paro nacional y rechazó la oferta salarial del Gobierno

Tras compatibilizar los mandatos de las asambleas realizadas los días jueves y viernes en los tres turnos, AMET resolvió: "Declarar la propuesta del gobierno provincial como insuficiente, y concurrir a la reunión del miércoles 7 del corriente sin realizar medidas de fuerza".



De todos modos, el gremio aclaró que todavía no se ha recepcionado "comunicación formal alguna de la conducción nacional" respecto a medidas para los días 5 y 6 en el orden nacional. "En este sentido la AMET REG XI actuara orgánicamente de acuerdo a la decisión que de adopte de la AMET Nacional", dijo en un comunicado.



AMET advirtió que "esta postura mayoritaria de los compañero/as que han participado de las asambleas y decidido a través de su voto a mano alzada en dar un tiempo para concurrir a la reunión del miércoles 7 de marzo, esperando encontrarse con una propuesta superadora a lo que hoy se rechaza; deberá ser entendida por las autoridades no como una carta en blanco sino como acción gremial de diálogo y negociación en el tema salarial y en las comisiones de paritaria docente de mejoras de las condiciones de trabajo".



"Esta decisión no inhibe de que la AMET pueda llegar a determinar un plan de acción sino hay respuestas y así lo determinen las Asambleas y el Congreso Extraordinario de Delegados, mecanismos institucionales que se pondrán en marcha luego de la reunión del 07 de marzo".



El gremio confía en que "la decisión del Gobernador será la de dar una mejor y superadora oferta salarial y también desde la AMET esperamos que su palabra de seguir defendiendo y mejorando la Educación Técnica se materialice con el diálogo y consenso con sus docentes que a través de años de lucha han revindicado estas escuelas como una herramienta irreemplazable para el crecimiento y desarrollo de nuestra provincia", concluyó el comunicado.