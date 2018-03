Puente Paraná-Santa Fe: El municipio debe definir si acepta la traza, dijo Bahl

El vicegobernador, Adán Bahl, volvió a referirse a la polémica generada en torno a la traza del puente Paraná-Santa Fe. Fue en el marco del lanzamiento de capacitaciones para concejales de toda la provincia. "Soy un funcionario público, electo por el voto popular. Nací y vivo en Paraná, por lo que tengo el derecho de opinar. Realicé lo con considero correcto, que fue escuchar a los vecinos que han sido impactados por esta decisión que no fue consultada con ellos", expresó anteAcerca de los cuestionamientos que recibió de parte del secretario Legal del Municipio, Walter Rolandelli, el vicegobernador afirmó: "No voy a responder declaraciones que intenten llevar esto al barro de la política, porque es un tema trascendental para Paraná. Puede ser la más importante de los próximos 50 años".Si esto molesta a la municipalidad, creo que estoy haciendo lo correcto y lo seguiré haciendo, dejando bien en claro que todos estamos de acuerdo con el puente, que debe servir para el desarrollo territorial, pero sin perjudicar a ningún vecino".Días pasado, los vecinos argumentaron su rechazo a la traza del puente Paraná-Santa Fe. "Es un tema que incumbe a toda la población de Paraná, no solo a quienes vivimos en la zona", indicaron quienes habitan en la zona de la Toma Vieja.. Es bueno reconocer a veces que es necesario adecuar las cosas para que el resultado sea mejor para todos", enfatizó Bahl.Finalmente, aseguró que está dispuesto a reunirse con el intendente Varisco "todas las veces que sea necesario".Se realiza nuevamente la capacitación para concejales con la intención de "superar las expectativas del año pasado, cuando tuvimos la participación de más de 150 concejales de diversos puntos de la provincia y de distintos partidos políticos en cada una de las capacitaciones", remarcó Bahl."El programa ha sido de alta calidad y el objetivo es capacitarse para servir de manera eficiente, en base a temáticas novedosas que deben afrontar los ediles. La primera jornada se hará en Cerrito el 26 de marzo. Habrá durante el año ocho jornadas", completó.