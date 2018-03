El Municipio respondió las críticas por el puente Paraná-Santa Fe

Política Bahl se reunió con vecinos de la Toma Vieja por el nuevo puente con Santa Fe

"El vice gobernador está totalmente desinformado de las gestiones del gobierno provincial, al que pertenece y el municipal, o miente inescrupulosamente con la intención penosa de obtener algún tipo de rédito político con un tema demasiado trascendente para el desarrollo estratégico de la provincia de Entre Ríos, lo que resulta inadmisible a esta altura de la madurez democrática que creemos consolidada en la mayoría de los sectores del quehacer político", expresó el secretario Legal y Técnico del municipio de Paraná, Walter Rolandelli, sobre las críticas de Adán Bahl luego de la reunión con vecinos del barrio Toma Nueva que se oponen a la traza del puente Paraná-Santa Fe.Enfáticamente el funcionario sostuvo que "no es verdad lo que ha dicho el señor Bahl a los vecinos de la Toma Nueva ni a los medios de comunicación respecto a la traza ni las gestiones referidas a la obra del puente Paraná-Santa Fe. El vice gobernador o miente por intereses políticos o no sabe por falta de responsabilidad".Rolandelli describió el panorama al respecto: "Le recordamos al vice, por si no lo sabe, que en efecto, desde el municipio venimos trabajando mancomunada e intensamente, con el gobierno nacional, y muy estrechamente con el gobierno provincial, sin distingos de ninguna naturaleza, buscando las mejores alternativas y por el contrario, entendiendo como supremo por encima de cualquier otra cuestión, el valor para el desarrollo estratégico que dicha obra significará para nuestra ciudad y la provincia de Entre Ríos como así también para todo el litoral y zonas adyacentes. Sin dudas el Puente será una obra de características extraordinarias cuyos beneficios desde todo punto de vista son considerados de valor estratégico".Rolandelli subrayó también que "el intendente Sergio Varisco, continua todas las semanas gestionando y siguiendo de cerca la gestión de la obra y otras posibilidades junto a las autoridades de vialidad nacional y también de provincia, acaso en silencio, para no generar expectativas que puedan no satisfacer todas las demandas"."Respetuosamente, señor vice gobernador: Sea usted bienvenido al tratamiento de este tema que es central para los entrerrianos y santafesinos en primera instancia. Desde esta Municipalidad estamos en condiciones, si usted considera que su desinformación podría jugarle malas pasadas en su condescendencia para con los vecinos, proveerle de material que lo ayudaría a entender de qué se trata el problema. No favorece a la imagen de su investidura ignorar cuestiones centrales como las que motivan estos párrafos", completó.