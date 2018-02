Los jueces de la Corte Suprema ganan 60% más que el Presidente: Sus sueldos

Los jueces de la Corte Suprema están en la cúspide en materia salarial de la administración pública, con ingresos en promedio de $340.000 brutos. Se trata de un ingreso que después de los descuentos de la obra social y la jubilación ronda, en promedio, los $ 286.000. Y así todo, siguen siendo de los más alto de los tres poderes del Estado.Las cifras correspondientes a los haberes de noviembre fueron reveladas por el diario La Nación tras un pedido de acceso a la información. Son datos que no se conocían hasta ahora, ya que el máximo tribunal publica su escala salarial con los salarios básicos, pero sin los montos totales que figuran en los recibos de sueldos de los magistrados.Los miembros de la Corte, que no pagan el impuesto a las Ganancias por la vigencia de un régimen de excepción, ganan en promedio un 60% más que el presidente Mauricio Macri. Es que el jefe de Estado tiene un sueldo bruto de $ 208.000, según los últimos datos públicos disponibles.Asimismo, cobran un 120% más que los diputados y senadores. Un legislador de la Cámara baja percibe una dieta de $ 117.000 brutos más $20.000 de gastos de representación, y un neto de $89.000 que, junto con el plus por canje de pasajes, pueden sumar $ 40.000 más. El salario en el Senado es de $94.000 de bolsillo, más $13.000 de gastos de representación y $15.000 por desarraigo.El ranking salarial del máximo tribunal lo encabeza Elena Highton de Nolasco, con un bruto de $ 381.343 y un neto de $ 317.344. Le sigue Juan Carlos Maqueda, con $341.602 y $ 285.296, respectivamente; y el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que gana $337.989 en bruto y $282.614 de bolsillo.Los últimos magistrados en integrarse al cuerpo perciben los salarios más bajos del tribunal: Horacio Rosatti registra un bruto de $330.763 y un neto de $ 278.157, mientras que el sueldo de Carlos Rosenkrantz es de $ 309.087 en el primer caso, y $ 267.548 con los descuentos, publicóEl salario básico de un juez de la Corte es de $ 144.511, un valor que se compone de un piso de $ 21.949, montos previstos en las acordadas y bonificaciones por antigüedad y título universitario. Así se desprende de la escala salarial que publica en su sitio de "Gobierno Abierto Judicial".