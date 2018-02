La CTERA le respondió a Finocchiaro y lo comparó con un "barrabrava"

La titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, le contestó hoy al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, a quien comparó con un "barrabrava" y acusó de querer "ajustar sobre el salario de los trabajadores"."El ensañamiento y las diatribas de barrabrava lo hacen quedar muy mal, porque uno espera que un ministro de Educación sea ejemplo y cuide los modales con los que se dirige a la gente.Creo que le han dicho hay que atacar a la CTERA porque es un obstáculo para cualquiera que quiera ajustar sobre el salario de los trabajadores", sostuvo la docente.La respuesta de Alesso se hizo presente luego de las duras declaraciones del fucionario contra los dirigentes de CTERA, de quienes había dicho que "durante 12 años les hicieron creer que eran dueños del sistema educativo".Finocchiaro también había dicho que CTERA "cada vez es más un partido político que un gremio".De contragolpe, Alesso acusó al ministro de poner más empeño en "agraviar a los docentes que en resolver la problemática educativa", ya que a su entender "la verdadera intención" del Gobierno es "hacer el ajuste"."Quieren que los gremios convalidamos el ajuste, pero sabe, porque ya se lo dijimos, que no vamos a renunciar a la paritaria nacional docente, ni dejar de pelear por los derechos de los trabajadores y por la educación pública", dijo en diálogo con radio Futurock.Por último, Alesso aseguró que los sindicatos docentes seguirán bregando por la restitución de la paritaria nacional."Habría que preguntarle a Finocchiaro si no es contradictorio que eliminen la paritaria nacional docente por decreto siendo que en el primer año de gobierno de (Mauricio) Macri no hubo conflictos gracias a eso", señaló.