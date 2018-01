Bordet ratificó el apoyo de la provincia al deporte y entregó becas

"Lo que hacemos nosotros con esta beca es premiar esas condiciones y aptitudes que tienen que ver con valores que hacen que más allá de un buen deportista, haya una buena persona. Esto es lo que nosotros queremos estimular", afirmó Bordet acompañado por el vicegobernador Adán Bahl.



"No es un camino fácil. No es fruto del azar ni de la casualidad, sino del entrenamiento, sacrificio, esfuerzo y de la tenacidad", afirmó Bordet al dirigirse a los casi 300 jóvenes deportistas de toda la provincia que se hicieron presentes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

En ese marco destacó que "además hay una familia detrás que permanentemente lo apuntala, acompaña y alerta en los malos momentos y esto hace que sostenga esa voluntad inquebrantable de llegar al éxito y la culminación de lo que se había propuesto".



El mandatario también expresó su deseo de aumentar la presencia de deportistas entrerrianos en los juegos olímpicos: "esto no se logra por generación espontánea. Se logra si nuestros deportistas tienen un acompañamiento permanente. Por eso hay un compromiso de nuestra gestión de generar estos estímulos que significan las becas, que es un reconocimiento que posibilita poder alcanzar los objetivos planteados".

Por otra parte, Bordet recordó que "esta beca tiene como origen los fondos que se sostienen por la renta de los juegos de azar, que la provincia monopoliza y permite que sus excedentes puedan ir en funciones sociales. Partes van a becas, partes van a sostener los clubes sociales y deportivos en todo el territorio de la provincia y a las federaciones".



"Cuando trabajamos en el apoyo a los deportistas, a los clubes, y a las federaciones, podemos logar buenos resultados", subrayó el mandatario.

Finalmente, el gobernador felicitó y ratificó el apoyo a los distintos deportistas para poder seguir avanzando en un destino común: "cuenten con nuestro apoyo porque estamos convencidos de que si trabajamos de la misma forma que lo hacen ustedes en el deporte, con esos mismo valores, a nosotros en la gestión nos vas a tener que ir tan bien como a ustedes".



Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, celebró "el compromiso de nuestro gobernador Gustavo Bordet para que el deporte sea política de Estado en la provincia de Entre Ríos, y que eso se traduzca en políticas públicas concretas que nos permiten llegar a los clubes, las instituciones, las asociaciones, los municipios y los deportistas".



Stratta detalló que "estamos entregando 170 becas, lo que significa una inversión de tres millones de pesos que muestra parte del compromiso del gobierno de la provincia, no solo en el plano del discurso sino en la inversión y en los hechos concretos".



Al hacer uso de la palabra, la titular de la cartera social expresó que "muchos de ustedes hoy están acá por su rendimiento, que es excelente, pero también porque este gobierno reconoce el sacrificio, la perseverancia y la entrega de cada uno".



"Sabemos que muchas veces atraviesan condiciones adversas para poder salir adelante, y por eso queremos que tengan la tranquilidad de saber que hay un Estado provincial activo, presente, protagónico y comprometido que permanentemente está ocupándose de dar respuestas a las demandas que se nos plantean", señaló Stratta.



Por otra parte, el titular de la cartera de Deportes, José Gómez, se mostró orgulloso por "poder concretar este Programa y cerrar de nuestro presupuesto 2017 en un ciento por ciento. Nos llena de satisfacción. Agradezco a la Ministra Stratta y al equipo del Ministerio de Desarrollo Social la confianza que nos depositan a la hora de gestionar la política deportiva que encabeza el Gobernador Bordet".



Acompañaron al gobernador Gustavo Bordet, a la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, y al secretario de Deportes, José Gómez, el vicegobernador, Adan Bahl, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Hugo Ballay, el intendente de Concordia, Enrique Cresto, legisladores nacionales y provincial y funcionarios. Sobre el programa Este programa impulsado por el gobierno provincial, a través de la Secretaria de Deportes de la Provincia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, tiene como objetivo apoyar y estimular a los deportistas destacados de todas las disciplinas deportivas, estableciendo categorías según el mérito deportivo: Olímpicos, Alto Rendimiento, Rendimiento Deportivo, Estímulo Deportivo, Desarrollo Deportivo.



Como novedad este año se incorporó la categoría YOG Buenos Aires 2018 (Juegos Olímpicos de la Juventud), que incluye aquellos jóvenes deportistas entrerrianos preseleccionados para representar a la Argentina en la cita ecuménica a realizarse este año. Es intención del gobierno provincial estar cerca de sus atletas, acompañando su esfuerzo y el trabajo diario rumbo a los juegos olímpicos.



La postulación de los beneficiarios se realiza a través de un trabajo conjunto entre el gobierno provincial, la Confederación Entrerriana del Deporte, Federaciones y Asociaciones de las distintas disciplinas. Además la Secretaría de Deportes certifica conforme a la documentación conforme por cada postulante, el cumplimiento de los requisitos deportivos exigidos por la norma en relación a las instituciones deportivas y a los beneficiarios.



Entre los deportes contemplados en el programa de Becas Deportivas se incluye ciclismo, ciclismo adaptado, canotaje, voleibol, hockey sobre césped, beach vóley, boxeo, atletismo, remo, pesas, básquetbol, padel, tiro, karate, gimnasia, judo, patín, pesas, bochas, pelota, tiro con arco, tenis, hándbol, triatlón, softbol, motociclismo, ajedrez, natación y bádminton.



En el mismo marco, Gómez explicó detalles de la ejecución de los diferentes Programas que impulsa la Secretaría de Deportes y destacó la importancia de las competencias de los Juegos Evita que "durante el 2017 tuvieron con una inversión de 17.000.000 millones de pesos para involucrar más de 50.000 chicos de distintas localidades entrerrianas". Además recalcó que "la provincia obtuvo un histórico cuarto lugar en las Finales Nacionales Convencionales en Mar del Plata, repitiendo en Deporte Adaptado en Chaco y los Adultos Mayores en San Juan" aseveró.

Por último hizo referencia a la organización de la II edición de los Juegos Nacionales de Playa en la ciudad de Concepción del Uruguay, que por primera vez se realizaron en playa de río con la participación de más de 1300 deportistas. "Es un gran incentivo" La campeona mundial supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la invicta entrerriana Débora "La Gurisa" Dionicius, fue una de las premiadas. En diálogo con Elonce TV, se mostró muy agradecida y dijo que "es un reconocimiento a deportistas que trabajamos día a día para dejar bien a nuestra provincia".



Para "La Gurisa" esta distinción "es una caricia al alma, un incentivo para seguir creciendo. Al estar en deporte, tenemos gastos en vitaminas, vestimenta, viajes, esto nos viene sumamente bien".



Por su parte, Julián Azzad, el cerritense que se destaca en Beach Voley, aseveró que "es una gran ayuda" este reconocimiento que realizó el gobierno de la provincia.



"En dos días está el Nacional en Cerrito, estoy muy contento de poder jugar `en casa`. Luego tenemos el Gran Slam, en Rosario, que es el torneo más importante que se va a jugar en Argentina este año. Estoy muy motivado y con muchas `pilas` para jugar". Elonce.com.