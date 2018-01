Desvinculación de familiares: No alcanza a "nadie que estaba por concurso"

Política Cinco familiares de funcionarios nacionales presentaron sus renuncias

Política Se reunió el Gabinete nacional y dieron por terminado el caso de Triaca

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, subrayó que esa medida anunciada por el presidente, Mauricio Macri, responde a "la idea de poder construir calidad institucional, a partir de definir reglas que ayudan a interpretar la demanda de la sociedad de tener una política cada vez más transpaPeña formuló estos conceptos en una rueda de prensa con los periodistas acreditados en la Casa Rosada al término de la reunión de Gabinete que encabezó el Presidente en la Casa Rosada.El Jefe de Estado anunció ayer tres medidas que implican la reducción de cargos políticos en el Poder Ejecutivo, que no habrá aumentos salariales este año para los funcionarios de mayor rango y que los ministros no podrán tener familiares desempeñándose en la Administración Pública Nacional.Peña resaltó que la decisión también marca "el espíritu" de lo que señaló el Presidente en el sentido de que "otros lugares del país" adopten un temperamento similar.Aclaró que el decreto solamente "tiene que ver con las designaciones políticas" relacionadas con los ministros y que no alcanza a "una persona que estaba por concurso o en planta permanente en el Estado"."Del mismo modo, queremos reforzar la valoración de toda la gente que vamos a perder y que estaban allí por su capacidad e idoneidad, pero creemos que era necesario dar este paso de calidad institucional", puntualizó.Remarcó que la medida corre por cuerda separada del proceso de modernización de la administración pública orientado a "pasar de un estado muy perforado por la militancia, por la falta de transparencia y de eficiencia, a uno profesionalizado que jerarquiza la carrera pública, fomenta los concursos y el servicio a los ciudadanos".Peña dijo, en otro tema, que desde el Gobierno "vemos con interés el año parlamentario y esperamos que se pueda avanzar en muchas cosas pendientes y dar el debate" de los proyectos "en una agenda que sirva a los argentinos".Señaló que Decreto de Necesidad y Urgencia que desburocratiza el funcionamiento del Estado "ayuda a destrabar muchísimos campos de la economía argentina y facilita la vía de los que emprenden"."Estamos abiertos y escucharemos propuestas concretas" en el Congreso sobre el DNU, afirmó Peña."Esa idea de victimizarse, amenazar o plantear que hay complot político ya no va más porque estamos en una Argentina en que somos todos iguales ante la ley y todos debemos responder ante la justicia", subrayó.Por otra parte, ratificó que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, "aclaró los puntos y presentó un informe que presentará en la Oficina Anticorrupción (OA) sobre lo que fue la intervención del SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos)", donde "se ha hecho un trabajo muy bueno".Dijo que la intervención "realmente funcionó de manera ejemplar en cuanto a transparentar el accionar de un sindicato muy cuestionado por corrupción y por el manejo que hubo allí"."Hubo elecciones transparentes, con voto electrónico, capacitación de afiliados y entrega de patrimonio financiero que no tenía el sindicato antes", indicó.Peña ratificó también que "hay paritarias libres" en el país y que el ajuste salarial que pueda surgir de las negociaciones entre partes "dependerá de lo que pueda pagar cada sector".