Bordet destacó que la gira con Macri "es importante para la provincia"

El gobernador Gustavo Bordet visitó las instalaciones del Túnel Subfluvial y dialogó con Elonce TV sobre varios temas, entre ellos su próximo viaje con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien lo invitó a una gira por varios países.



"Resulta importante para la provincia de Entre Ríos recibir la invitación del Presidente en una gira tan importante que abarca Rusia, Davos en Suiza y también Francia", dijo el mandatario y agregó que la convocatoria es trascendental para la provincia porque "hay una agenda propia donde tomaré contacto con distintos inversores de diferentes ramos que pueden generar inversiones en el futuro y también por todo lo que significa una agenda institucional que venimos llevando con el gobierno nacional y que fortalece los vínculos".



Por otra parte, Bordet se refirió a la temporada turística que vive Entre Ríos y destacó que "ha superado las expectativas que teníamos. Estuve en Colón donde recorrí la zona de playas y los operadores me decían que desde el 2012 no había una temporada tan buena como ésta y ayer estuve en La Paz, donde este fin de semana se realiza el triatlón y se espera una concurrencia de unas 6.000 personas, y esto es muy positivo".



"Entre Ríos ofrece playa, centros termales, espacios verdes, carnaval, fiestas populares y carnavales", remarcó.



Por otra parte, destacó la implementación en las rutas del Operativo Verano Seguro, "donde no permitimos que haya excesos de velocidad y que se incumplan con las normativas vigentes. Tenemos todos los controles necesarios, también apelamos a que exista la prudencia porque no alcanza sólo con los controles sino hay una concientización de que hay que manejar respetando las normas de tránsito".



Finalmente, y sobre la discusión salarial con los trabajadores estatales, Bordet reafirmó que "el reconocimiento de la cláusula gatillo será el primer punto que llevaremos adelante en la paritaria, cuando se reabran después de la Asamblea Legislativa". Elonce.com