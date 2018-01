El gobierno defendió el decreto que generó polémica con gremios docentes

Política Gobierno fijó nuevas pautas para discutir salarios con los docentes

Política Agmer repudió el decreto nacional que intenta modificar la paritaria docente

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, aseguró que el decreto oficial que modificó las pautas negociadoras nacionales entre los gremios docentes y el gobierno "no fue hecho contra nadie" sino que "ordena" y "pone blanco sobre negro" sobre "la confusión existente en relación con una paritaria nacional", lo que fue rechazado por dos de las cinco organizaciones con representación en todo el país.Los cinco gremios con representación nacional son la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), aunque hoy se expresaron en contra del decreto la Ctera, el Sadop y el bonaerense Suteba."Si el ex presidente Néstor Kirchner -que dictó el decreto reglamentario modificado hoy- hubiese querido la paritaria nacional docente hubiese hecho una ley al respecto", afirmó Finocchiaro, quien aclaró que el nuevo instrumento "aclara y ordena" los temas de la negociación entre gobierno y sindicatos, que serán gremiales y no salariales.La medida fue rechazada por Sonia Alesso, Roberto Baradel y María Lazzaro, jefes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y principal gremio bonaerense y del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), respectivamente.La Ctera rechazó la decisión oficial de igualar la representación de los gremios nacionales en el ámbito de discusión -la norma anterior determinó la proporcionalidad- y Baradel lo juzgó "un absoluto mamarracho jurídico", aunque Finocchiaro sostuvo que hay actores que "se creen el ombligo del mundo, pero el gobierno piensa en la gente y no en la reacción de las variables que tenga el kirchnerismo".Alesso adelantó que la Ctera denunciará al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que acudirá a la justicia por "esta medida absolutamente política"."Los privilegios de los que gozaron los gremios docentes durante el kirchnerismo no significa que deban mantenerse sin una base normativa", dijo a Télam el ministro, quien defendió la proporcionalidad que estipulada en la representación negocial.Para Finocchiaro, la Ctera ya "tenía decidido ir al conflicto, hubiese o no decreto", y defendió la exclusión de lo salarial de la mesa de diálogo con los gremios nacionales porque "el Estado no abona un solo sueldo sino que lo hacen las provincias".El decreto ratificó el acuerdo firmado en 2016, cuando gobierno y gremios convinieron que el piso de discusión salarial debía ser "un 20 por ciento por encima del mínimo, vital y móvil", aunque eliminó la posibilidad de la discusión federal que exigen los sindicatos.El gobierno procura también un acuerdo anual de "un convenio marco" sobre condiciones laborales, calendario educativo y carrera docente, entre otros temas no salariales, según el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri; el Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña; y los ministros Finocchiaro y de Trabajo, Jorge Triaca.Baradel consideró "una aberración" el cambio de la representación gremial en la discusión con la Nación, tildó como "mamarracho jurídico" la decisión oficial de dejar afuera la discusión salarial y sostuvo que "la representación en la mesa paritaria es proporcional a la cantidad de trabajadores representados por cada organización"."Esto elimina la paritaria nacional porque se pretende quitar derechos a los trabajadores. El gobierno los desprecia, es autoritario e incumple los convenios internacionales. Los gremios rechazarán de plano un aumento salarial del 15 por ciento", aseguró.Mirta Petrocini, secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), aseguró a su vez que "no es posible borrar por decreto ámbitos de discusión y diálogo" e indicó que "esta sucesión de actitudes a pocos días de la paritaria genera un clima caldeado que no favorece un buen arranque", porque "se demoniza a los docentes".