Docentes van a la OIT para denunciar "prácticas antisindicales" del Gobierno

Gobierno fijó nuevas pautas para discutir salarios con los docentes

Tras conocerse el decreto del presidente Mauricio Macri que modifica la reglamentación de la ley de financiamiento educativo, el secretario general de uno de los sindicatos de docentes bonaerenses Suteba, Roberto Baradel, señaló que "este decreto es un mamarracho jurídico y este es un Gobierno antidemocrático", y anunció que los gremios presentarán una denuncia en Bruselas.El decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del jefe de Estado cambió la reglamentación de la Ley de Financiamiento Educativo, que es la que establece la convocatoria a la llamada "paritaria nacional".Baradel, integrante de la conducción nacional de CTERA, lamentó también que la gestión Macri "ni siquiera tenga la delicadeza de simular que es un gobierno autoritario que no quiere discutir" con los trabajadores."Creo que muestra cada vez más que ni siquiera tiene la delicadeza de simular, son un Gobierno autoritario que no quiere discutir. Es como si mañana no le gustara el sistema electoral a Cambiemos y modifica por decreto el sistema electoral", comparó.Según entiende Baradel, "hay una embestida del gobierno contra los sindicatos, quieren quitar derechos y maximizar las ganancias empresarias"."Vamos a hacer una denuncia en Bruselas, en la OIT, por prácticas antisindicales", insistió Baradel, líder del más poderoso de los sindicatos de docentes bonaerenses.