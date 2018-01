Bordet entregó equipamiento para atender emergencias en el norte entrerriano

Agenda de trabajo 2018

El equipo

En el marco de la política de descentralización de recursos de Defensa Civil que lleva adelante la provincia, el gobernador Gustavo Bordet entregó este martes un generador de energía para atender situaciones de emergencia en el norte entrerriano. También otorgó herramientas a juntas de gobierno.En plaza Mansilla, junto al vicegobernador Adán Bahl, el mandatario hizo entrega de los elementos. "Se trata de un grupo electrógeno de alta capacidad para actuar en emergencias. Está destinado en comodato al municipio de Feliciano, pero tendrá injerencia en todo el norte entrerriano. Podrá ser derivado a otras ciudades, pequeñas localidades y juntas de gobierno que lo necesiten", detalló el mandatario.Recordó luego que, "a instancia de la ministra de Gobierno, Rosario Romero, se entregó otro grupo de similares características en la localidad de Ibicuy, en el sur de la provincia, para tener alternativas ante una crisis energética de poder trabajar rápidamente"."Esto significa descentralizar los recursos que existen en Defensa Civil en el territorio, para que puedan prestar un uso continuo y constante cuando se lo requiera; ante una emergencia, automáticamente la provincia procederá el traslado del equipo al lugar donde se de esta situación", precisó.Luego mencionó que "hay otros elementos que están destinados a juntas de gobierno para trabajar fuertemente en esta temporada estival para mantener la limpieza en esas zonas rurales, donde siempre es bueno llegar con recursos, sobre todo en los lugares más alejados de la provincia. Básicamente es redistribuir distintos elementos y recursos en todo el territorio para llegar con mayor celeridad ante situaciones de emergencia", remarcó.En otro orden, el gobernador señaló que, iniciado el 2018, "vamos a continuar con la agenda de trabajo que veníamos desarrollando. Tenemos una agenda continuada desde diciembre, y en enero no se va a detener por el receso".En ese marco, adelantó que el próximo 17 de enero "se abrirán los sobres de la planta de agua de La Paz y firmaremos el contrato de obra de la escuela técnica de esa ciudad, que entre las dos suman 154 millones de pesos"."También tenemos otras licitaciones en marcha que involucran a municipios como Villaguay y Nogoyá, que tienen que ver con obras de infraestructura que no se detienen en el receso; así que hay una agenda intensa de trabajo, donde vamos a estar recorriendo muchos lugares y preparando todo para que podamos ejecutar el presupuesto 2018, que fue aprobado por ambas cámaras por unanimidad, tanto en general como en particular".En la entrega de los elementos también estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Rosario Romero; de Economía, Hugo Ballay; y de Desarrollo Social, Laura Stratta; además de la intendenta de Feliciano, Silvia Moreno; y el viceintendente de Federal, Rubén Wetzer; los diputados Juan Carlos Darrichón y Esther González; y las senadoras Nancy Miranda y Miriam Espinoza.En la oportunidad, recibieron motosierras los presidentes de las juntas de gobierno del departamento Federal: Hugo Rivarola, de Nueva Vizcaya, y Juan Cruz Borras, de El Cimarrón; del departamento Diamante: Hugo Ramírez, de Las Cuevas, y Teresa Solís, de Aldea Brasilera; y del departamento Victoria: Roque Torroglosa, de Rincón del Doll; Francisco Aguirre, de Rincón de Nogoyá; Samuel Garcilazo, de Pajonal, y Luis Omar, de Laguna del Pescado.El grupo electrógeno entregado es de marca Crasm con motor diesel New Holland, de cuatro tiempos, enfriado por agua y con regulador de velocidad mecánico. Será destinado a los departamentos Feliciano y Federal, con sede en el municipio de Feliciano pero con comodato compartido y abierto a las demandas de juntas de gobierno, para atender situaciones de emergencia en el norte entrerriano ante eventuales cortes de energía.Además se entregaron ocho motosierras marca Stilh para juntas de gobierno de los departamentos Federal, Diamante y Victoria.