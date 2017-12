Son 250 familias entrerrianas que accederán a una casa en San Benito en 2018

Detalles finales

Son 250 las familias entrerrianas que tendrán su casa propia en San Benito, en el 2018. El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Casaretto, observó este jueves el avance de obra.Las unidades habitacionales se realizan entre provincia, Nación y la Asociación Mutual Modelo. Además, el barrio contará con un centro de salud y un destacamento policial.Están pronto a culminar la ejecución del primer gran complejo de viviendas en San Benito, de las cuales 12 son adaptadas. Una de las soluciones habitacionales fue decorada y amoblada para que cada uno de los adjudicatarios puedan visitarla. Este jueves Casaretto se acercó a la localidad, junto con Miguel Picazzo, presidente de la mutual, y a Miguel Marizza, de la Unión Transitoria de Empresas (UTE), que lleva adelante la obra.Frente a las diferentes familias presentes, el titular de IAPV indicó que "están en los pasos finales de terminación y, como ya están los 250 adjudicatarios de las viviendas, vamos a realizar un sorteo para la ubicación".Detalló que el mismo se realizará en un lugar público donde puedan presenciarlo cada una de las familias "para hacerlo de manera transparente, a la vista de cada uno"."El objetivo de venir hoy es para controlar la obra y que estemos dentro de los plazos acordados", señaló y destacó que la empresa constructora está edificando dos inmuebles los cuales "los va a donar al gobierno provincial para que, en simultaneo con la inauguración del barrio, la provincia designe personal para dar servicio a esta zona de la ciudad".Casaretto destacó que esto es "infraestructura social que aporta el IAPV con la UTE, a salud y seguridad".Por su parte, Picazzo explicó que disponen de una casa amueblada para que los adjudicatarios y los interesados "tengan presente la distribución de los espacios y la calidad constructiva del inmueble, antes de acceder a la misma".Por su parte, el diputado provincial Ángel Vázquez indicó que "este barrio es el complejo habitacional del IAPV más grande de San Benito, el cual se inició a principios del 2015".Además, agradeció a las autoridades del IAPV, a los empresarios de la UTE y al gobernador Gustavo Bordet "por hacer realidad el sueño de muchas familias entrerrianas y particularmente por la donación que efectuarán los empresarios que construyen el barrio para que San Benito cuente con las instalaciones nuevas destinadas a un Centro de Salud y una Comisaría".A través de la mutual Modelo, 250 familias compraron el terreno para su casa propia; el IAPV y la Secretaria de Vivienda de la Nación financiaron la ejecución de las viviendas. Es por esto que el complejo ya cuenta con los adjudicatarios de las mismas.Diana Acevedo es una de ellos y junto con su hijo señaló que "hace más de ocho años que alquilo y cuando surgió la posibilidad acá, me anoté enseguida. Ahora voy a empezar a pagar lo mío".Luego destacó la calidad de los materiales y la construcción de la vivienda: "Estoy fascinada con la casa", dijo.Otra de las familias presentes fueron Luciana y Emanuel y sus dos hijos. "Hace casi dos años que estamos con este proyecto. De venir alquilando desde siempre, se nos dio esta posibilidad, enseguida averiguamos, nos anotamos y ya estamos acá"."Me pareció buenísimo poder entrar directamente a tu casa y no tener que esperar un sorteo, de poder empezar a pagar, tener la posibilidad directa y no esperar esa suerte de salir o no", dijo y enfatizó: "poder adquirir tu casa de esta manera tan rápido, nos pareció muy bueno"."Vamos a empezar un 2018 de una manera excelente. La persona que alquila sabe lo que es el sacrificio que se hace todos los meses y cada vez más caro. Ahora pagar una cuota, pero para tu propia casa e invertir en ella, ya no es tirar la plata como uno siente cuando alquila. La verdad que estamos muy contentos", subrayóAntonella junto a su marido y sus dos hijos también recorrieron la casa. Contó sentirse "con mucha emoción y ansiosos ya que actualmente alquilamos y tenemos un bebé en camino. Así que vamos a empezar el nuevo año con nuestra casa".Destacó el trabajo del Estado en el proyecto conjunto con la mutual. "Es muy accesible y ya tenemos nuestra vivienda sin la necesidad de sorteo". "Estamos viendo cómo vamos a poner los muebles, el cerco, ya estoy emocionada. Estoy muy contenta y agradecida", enfatizó.Las viviendas fueron construidas de manera no tradicional, en seco, con paneles autoportantes y cuentan con 55 metros cuadrados, cocina, living/comedor, baño y dos habitaciones. Resultan unas viviendas de características distintas a las tradicionales con buena aislación térmica.Además, tienen otra particularidad que no cuentas con un tanque de reserva de agua elevado, sino que se ha agregado en el fondo de la casa una cisterna con bomba con lo cual les va a mejorar el sistema de agua potable.Las mismas se van a entregar con todos los servicios esenciales: agua, cloaca, energía, alumbrado público y asfalto. Son el primer grupo del Plan 800 Viviendas que se están construyendo en Paraná, Colonia Avellaneda y San Benito.