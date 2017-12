Convocan a una nueva marcha al Congreso contra la reforma previsional

Gremios opositores, movimientos sociales, la izquierda y el kirchnerismo convocaron para el lunes a una nueva protesta en los alrededores del Congreso Nacional, ante la nueva sesión especial convocada por el oficialismo para tratar el proyecto de reforma previsional que se vio frustrado el jueves pasado.



La convocatoria es en la Plaza de los Dos Congresos a partir de las 12, dos horas antes del horario previsto para la sesión especial anunciada ayer, tras una reunión que el Gobierno mantuvo en el Parlamento con gobernadores y legisladores. Luego del encuentro, se anunció el pago de un bono compensatorio a jubilados que cobran menos de 10.000 pesos y beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) y se confirmó la sesión de pasado mañana.



La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por su parte, convocó además a un paro nacional en todas las provincias.



En tanto, la CGT -que había convocado a movilizar el jueves pasado- no avanzó todavía en definiciones sobre cómo actuará el lunes y su consejo directivo se encuentra en estado de "sesión permanente" a fin de instrumentar "las medidas de fuerza que correspondan".



El Movimiento Evita y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) convocaron por las redes sociales a movilizar con el lema "contra el recorte a las jubilaciones, pensiones y beneficiarios de AUH. Sin tierra, techo y trabajo la reforma es contra los de abajo".

De la misma forma, se sumaron la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la CTA Autónoma, y la Corriente Federal Sindical.



Por su parte, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), llamó a movilizarse el lunes y pidió un "paro nacional activo y multisectorial contra el plan de reformas, ajuste y represión".



El movimiento Barrios de Pie, a través de su coordinador nacional Daniel Menéndez, también se sumó a la convocatoria y exhortó "con la más amplia unidad a seguir manifestándonos para que el ajuste no recaiga sobre los pobres".



En el mismo sentido se pronunciaron desde el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala, cuyos militantes se congregarán al mediodía en el cruce de las avenidas 9 de Julio y de Mayo.



En tanto, los kirchneristas Unidad Ciudadana y Nuevo Encuentro se manifestarán a partir de las 13 en el Congreso, bajo la consigna "Unidos en la calle y en el Congreso Nacional".



Ctera y la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE) se concentrarán en Avenida de Mayo y Santiago del Estero. Ahí también se reunirán los "metrodelegados" del subte a partir de las 11.30.





Por su parte, el Movimiento Proyecto Sur, que encabeza el senador nacional Fernando 'Pino' Solanas, también llamó a manifestarse y anunció que se presentará una medida cautelar para que se "garantice el derecho a manifestarse".



"El Movimiento Proyecto Sur se sumará a la marcha el próximo lunes y convocamos a manifestar pacíficamente contra esta política de ajuste salvaje", indicó la organización en un comunicado difundido hoy que lleva como título "No queremos otro 2001".



Sobre el proyecto oficial, Proyecto Sur consideró "inadmisible que el Gobierno pretenda a través de la reforma previsional paliar el déficit fiscal afectando a los sectores más vulnerables de la población".



"Estamos ante otro intento para avanzar sobre los derechos sociales que el pueblo argentino ha conseguido tras largas y dolorosas luchas, lo que lo convierte inconstitucional e injusto", señaló un documento emitido hoy por esa fuerza. (Télam)