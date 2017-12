Denunciaron a la ministra Bullrich por el operativo frente al Congreso

Diputados nacionales de la oposición presentaron hoy en los tribunales federales denuncias contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la "violencia" de los operativos montados por las fuerzas federales en torno del edificio del Congreso Nacional durante el miércoles y el jueves pasados.Una de las denuncias fue presentada por un grupo de diputados kirchneristas encabezado por el jefe de ese bloque, Agustín Rossi, y recayó en el despacho de María Romilda Servini, mientras la otra fue radicada por la legisladora Victoria Donda, quien el miércoles fue golpeada en las inmediaciones del Congreso, ante el juzgado de Sergio Torres.La denuncia de los diputados kirchneristas apuntó también contra el presidente Mauricio Macri, a quien se señaló como uno de los responsables del operativo de seguridad dispuesto ayer en torno al Parlamento "para evitar que un conjunto de legisladores ejerciera su mandato".Rossi, junto a los también diputados Rodolfo Tailhade y Martín Doñate, sostuvo en su denuncia que el operativo de seguridad en torno del Congreso tuvo por objetivo que los legisladores opositores no participaran del eventual debate de la reforma previsional impulsada por el gobierno nacional."La responsabilidad penal recae sobre las fuerzas federales que ejecutaron los desmedidos actos de violencia referidos, así como sobre las autoridades que ordenaron el insólito despliegue de miles de efectivos de las diversas fuerzas federales", sostuvieron los diputados en su denuncia.Rossi, Tailhade y Doñate enumeraron además todos los episodios atravesados por distintos diputados nacionales el miércoles y el jueves, jornadas en las que fueron "agredidos" por las fuerzas de seguridad."Algunos diputados de nuestro bloque FPV-PJ, como de otros bloques, nos encontrábamos afuera del Congreso siendo víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich, y por esta razón no pudimos acceder a la referida sesión", dijeron los denunciantes en alusión a lo ocurrido ayer.La diputada Mayra Mendoza "fue salvajemente atacada por miembros de las fuerzas de seguridad", sostuvieron los legisladores, quienes remarcaron que "dispararon contra ella balas de goma que impactaron en sus piernas y le arrojaron gas pimienta a pocos centímetros"."También podemos referir los golpes que Gendarmería le propinó al diputado por Tierra del Fuego Matías Rodríguez, quien a causa de aquéllos perdió el conocimiento y tuvo que ser atendido por un equipo médico", sostuvieron."Los diputados Horacio Pietragalla y Juan Manuel Huss fueron rociados con gas pimienta en sus rostros a pocos centímetros de distancia. Las imágenes también fueron transmitidas en vivo por distintos medios de comunicación", remarcaron los denunciantes.Los legisladores denunciantes también recordaron que el "13 de diciembre el diputado Leonardo Grosso fue atacado con un can de Gendarmería, que le produjo serias lesiones en su cuerpo", y que el mismo día "la diputada Victoria Donda fue golpeada por otro gendarme, motivo por el cual tuvo que asistir a la sesión del día 14 con muletas".La denuncia presentada por Rossi, Tailhade y Doñate cayó en el juzgado de Servini, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita, y la de Donda, ante el juez Torres, con intervención de la fiscal Alejandra Mangano. Fuente: (Télam).-