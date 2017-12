Rossi: "Están todos en contra de la reforma previsional, salvo el oficialismo"

Política El gobierno buscará aprobar el lunes la reforma previsional

El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, destacó que todos los sectores políticos y de la sociedad civil "están en contra" de la reforma previsional y advirtió que "si el Gobierno la saca por decreto, sería una burla para el conjunto del pueblo", aunque esa posibilidad quedó desechada.Durante una conferencia de prensa en el tercer piso de la Cámara baja, el diputado santafesino denunció que el oficialismo impulsó un "tratamiento rapidísimo" en la Cámara baja, sin dar lugar al debate y adelantando los tiempos, porque "sabe que está perdiendo este debate en el conjunto de la sociedad".En efecto, la idea original era abordar la reforma jubilatoria en el recinto la semana que viene, pero tras el tratamiento express en un plenario de comisiones que quedó envuelto en el escándalo, la orden que bajó de la Casa Rosada fue la convocar para este jueves."El Gobierno sabe que está perdiendo este debate en el conjunto de la sociedad y no quería sostener este debate una semana más", protestó Rossi."Es una ley en la que todos están en contra salvo ellos que obcecadamente siguen insistiendo con el tratamiento de esta ley", protestó Rossi.El diputado kirchenrista repudió la "represión" que sufrieron entre "siete y ocho diputados" opositores por parte de las fuerzas de seguridad y denunció que la postal de hoy "de un Congreso sitiado por las fuerzas de seguridad es una fotografía horrible para la democracia"."El cerco militarizado que tenía hoy el Congreso va a contramano de las mejores tradiciones democráticas que tiene Argentina", dijo Rossi, que recordó que cuando se trató en 2008 la resolución 125 sobre retenciones móviles "no hubo ningún operativo de seguridad".En este marco, rechazó las acusaciones del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien había advertido sobre la "violencia" de la oposición."Nosotros siempre fuimos víctimas de la violencia. No somos violentos. Somos diputados que orgullosamente defendemos a nuestros diputados. Si ese fue nuestro pecado, estamos orgullosos de haberlo hecho, estamos orgullosos de haber frenado una sesión que hubiera sido lesiva para el conjunto de jubilados y trabajadores", contestó.Por otro lado, Rossi insistió en que el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, no había conseguido el número para sesionar.Mencionó, en este sentido, que la propia diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, lo "reconoció" cuando dijo que le tocaba hablar "en minoría" en nombre del oficialismo.