Peña: "Habrá mayoría necesaria para sacar la ley" de reforma previsional

"Somos optimista porque creemos que esto refleja parte de un acuerdo logrado con los gobernadores es parte de una integralidad de reformas es positiva para la Argentina y los argentinos en general. Estamos avanzando con todos los sectores parlamentarios para lograr una mayoría", dijo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en dialogo con los periodistas acreditados de la Casa Rosada.



Aunque no quiso aventurar qué sectores apoyarán al oficialismo en la Cámara baja, Peña admitió que "hay muchos actores acompañando" la iniciativa dando por descontado que "va a haber la mayoría necesaria para sacar la ley". De todas maneras admitió que "estamos trabajando para construir los consensos necesarios".



El jefe de Gabinete rechazó por otra parte las críticas al proyecto en el sentido de que los jubilados perderán poder adquisitivo. "Es mentira que la fórmula anterior garantice el poder adquisitivo de las jubilaciones", dijo Peña al tiempo que recordó que en el 2014 y 2016 los jubilados perdieron respecto a la inflación.



Admitió que existe en algunos sectores que manifiestan "temor a que se reduzcan las jubilaciones" pero enfatizó que esto no va a ocurrir: "No se van a reducir las jubilaciones, van a crecer", aseveró.



Peña efectuó una encendida defensa de la iniciativa: "El año próximo el aumento consolidado de la jubilación va a estar 5 puntos por encima de la jubilación. Al final del año próximo los jubilados van a ganar más en términos reales".



También explicó que el gobierno de Mauricio Macri ha efectuado una "inversión record en materia social con 76% del presupuesto". Asimismo recordó que la iniciativa prevé implementar "el 82% móvil para el haber mínima con 30 años de aportes".



Respecto a ciertas objeciones respecto a que con la nueva fórmula se estarían violando derechos adquiridos el jefe de Gabinete afirmó: "Nosotros creemos que garantizan los derechos adquiridos", concluyó.



Reforma Laboral



En referencia al proyecto de reforma laboral el jefe de Gabinete indicó que es parte del temario de Extraordinarias y se mostró más cauto al señalar: "Creo que después dependerá un poco del Senado si da o no tratamiento" al tiempo que rescató que hay "un consenso y un respaldo muy amplio de la CGT, una visión favorable para algo que es muy bueno para los trabajadores".



Peña defendió la iniciativa al explicar que: "Más allá de los títulos y las etiquetas, estamos yendo a los lugares concretos que hace falta para mejorarle la vida a los trabajadores"



Respecto al posible paro de la CGT señaló que la protesta es por la reforma previsional y ponderó el "trabajo que se ha logrado en materia de construcción de acuerdos con la CGT para un proyecto de ley que es muy bueno, que va a ayudar a mejorar las condiciones de trabajo y generar más trabajo", sintetizó el funcionario.



Volviendo a la aprobación parlamentaria se mostró más prudente y señaló que: "Vamos a trabajar para que se pueda tratar y sino, se tratará en febrero".



Ante los posibles despidos en la Administración Pública Peña explicó que: "No hay algo específico. Se está trabajando permanentemente en conseguir las dotaciones óptimas, así como también se hacen concursos, capacitación y jerarquización del empleo público. El foco en el que estamos trabajando es la reducción de la planta política, que es algo que el Presidente instruyó y estamos trabajando para llegar a fin de año con eso consolidado", concluyó el jefe de Gabinete