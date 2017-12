Dos años de la gestión de Macri y Cambiemos: Lo prometido y lo cumplido

PROMESAS "CUMPLIDAS"

PROMESAS "EN PROCESO, DEMORADAS"

PROMESAS "EN PROCESO, ADELANTADAS"

PROMESAS "INCUMPLIDAS"

Al cumplirse la mitad de su mandato presidencial, Mauricio Macri logró cumplir apenas el 10% de las promesas de la campaña que lo llevaron a la Casa Rosada.analizó por segundo año consecutivo el avance de las promesas que Macri hizo durante su campaña electoral de 2015. De las 20 promesas seleccionadas -18 de ellas dichas durante el debate presidencial pre balotaje y dos elegidas por la gente en las redes sociales como las más memorables-, dos fueron calificadas como "Cumplida", seis "En Proceso, Adelantada"; diez "En Proceso, Demorada" y dos, "Incumplida".Pese a los magros resultados, el Gobierno registró avances desde el chequeo de las promesas de 2016: entonces cinco promesas estaban incumplidas, mientras que hoy son dos las que permanecen en esta categoría, publicó. Sin embargo, no aumentó la cantidad de promesas cumplidas, que también se mantiene en dos.Entre las incumplidas se encuentra la promesa de que los trabajadores no pagarán más el impuesto a las Ganancias y "crear trabajo, cuidando el que tenemos". Hoy el nivel de empleo, en cantidad de trabajadores asalariados en el sector privado y por habitante, todavía está por debajo de los niveles de noviembre de 2015, último mes del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Dado el retroceso en la situación laboral, se considera a la promesa como incumplida.Entre las promesas que están en proceso, demoradas, están "lograr una Argentina con pobreza cero", "poner en marcha el plan de infraestructura más importante de la historia", "construir tres mil jardines de infantes" y "entregar un millón de créditos hipotecarios", entre otras.En estos dos últimos casos, el Gobierno nacional cambió las promesas originales tras comenzar la gestión. Los tres mil jardines fueron reemplazados por 10 mil aulas, una meta que aún está lejana según las previsiones oficiales de construcción. En el caso de los créditos hipotecarios, la promesa incluía que estos se dieran con tasa cero, algo que el Gobierno modificó ya que decidió impulsar los préstamos por parte de bancos públicos y privados en lugar de hacerlo a través de la ANSES, que hubiese permitido otorgarlos sin tasa.En ambos casos, el cambio muestra que las promesas fueron formuladas sin considerar factores que se advirtieron tras llegar al poder. Algo similar ocurrió con la promesa de "crear una Agencia Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado", que se encuentra en Proceso, demorada.Las promesas cumplidas, que ya se habían logrado en 2016, son "extender la Asignación Universal por Hijo e incluir a los hijos de monotributistas" e "impulsar la ley del arrepentido".El Gobierno modificó el tope del ingreso familiar y amplió el régimen a los monotributistas, lo que posibilitó que 14 mil hijos de trabajadores bajo esta modalidad recibieran el beneficio. Además, 200 mil chicos que no recibían la AUH comenzaron a percibir el beneficio.El Congreso sancionó en octubre de 2016 una norma que unificó toda la legislación que existía sobre "arrepentidos" e incluyó a los delitos de corrupción. Ya se utilizó en algunos casos contra ex funcionarios.Luego de un aumento durante el primer año de la gestión, este año se observa un cambio en la tendencia y la pobreza comenzó a bajar. Las fuentes varían en sus estimaciones pero coinciden en que se necesitan varios años de crecimiento e inversión social para alcanzar la promesa.Si bien hay dos formas de medir los recursos destinados a obra pública, a inversión ejecutada y presupuestada por el Gobierno no es la más importante de la historia y está lejos de lo prometido, aunque aún restan dos años para alcanzar la meta."[Vamos a poner en marcha]un millón de créditos [hipotecarios]a 30 años"El Gobierno puso en marcha este año créditos hipotecarios con ese plazo. Igualmente, en 2017 sólo se habrían entregado un 6% del millón de créditos para viviendas prometidos.Durante sus dos primeros años, el Gobierno de Cambiemos avanzó poco en la expansión de esta iniciativa a nivel nacional. En 2016 se despidió a personal que trabajaba para el programa Conectar Igualdad y se entregaron menos netbooks que en los años anteriores.El Gobierno modificó este año la promesa original de campaña y propuso construir 10 mil aulas durante esta gestión. De acuerdo con las previsiones oficiales, es probable que no se llegue a ese número de aulas, aunque aún restan dos años de gestión.El Gobierno modificó la promesa y propuso una transformación de la Policía Federal. Si bien el Ministerio de Seguridad asegura que se crearon agencias regionales y divisiones de narcotráfico, los especialistas consultados advierten que no hay información oficial abierta respecto de las provincias donde fueron instaladas y las funciones que cumplen efectivamente.Se instalaron dos radares en zonas fronterizas y se extendió el funcionamiento de los cinco instalados durante el kirchnerismo. Sin embargo, sólo se avanzó en la zona norte del país y no en todo el territorio, como prometió el Presidente en un campaña.El Ministerio de Justicia trabaja en la creación de un Cuerpo Federal de Investigaciones Judiciales, pero se trata de un anteproyecto. Aún no fue enviado al Congreso ni está lista su redacción final.Entre 2016 y 2017, la inversión en infraestructura vial y de transporte para conectar el Norte está por debajo del promedio para llegar a los US$16 mil millones; aunque podría aumentar más en el último tramo de la gestión de Cambiemos.Este año se observa una tendencia a la desaceleración con respecto al año anterior, aunque en 2016 y en 2017 se incumplieron las metas oficiales establecidas. Todavía faltan dos años para saber si Jefe de Estado cumplirá o no con esta promesa.El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso dos proyectos de ley para fomentar el empleo joven registrado, pero hasta el momento no tuvieron avances por falta de apoyo de las otras fuerzas políticas.Cambiemos avanzó con lo prometido, tanto en la implementación de Espacios de Primera Infancia como con los Centros CONIN. Si bien se está lejos de los cuatro mil centros prometidos, aún restan dos años de gestión. Además, se ve un fuerte aumento en la inversión de estas políticas.El Gobierno lleva adelante un plan nacional que registró avances y por su iniciativa o apoyo se sancionaron varias leyes dirigidas a combatir el tráfico de drogas. El decomiso de cocaína aumentó 122% y de drogas sintéticas, un 9%, en un año.Se tomaron varias medidas para mejorar la formación de los agentes federales y provinciales. De todas maneras, según los especialistas, se necesita tiempo para llegar al objetivo planteado por Macri y también existen aspectos pendientes.Cambiemos avanzó con lo prometido, tanto en la firma de 45 nuevos convenios con Casas de Atención y Acompañamiento Comunitarios como en la inauguración de tres Dispositivos Integrales de Abordaje Territorial. Además, se ve un fuerte aumento en el presupuesto de la Sedronar."Propongo que tengamos un sistema electoral más transparente, con (?) boleta única electrónica"El oficialismo impulsó un proyecto de reforma política que tuvo media sanción de Diputados en 2016, pero que fue frenado por el peronismo en el Senado. Con el recambio legislativo anunció que va a insistir con la propuesta y ya adoptó medidas en este sentido.El Presidente se refirió a los empleos formales del sector privado. La cantidad de trabajadores cayó en 7.800 puestos desde el final del kirchnerismo y la variación de asalariados cada 100 habitantes también es más baja hoy que a fines de 2015. En este último punto, la recuperación de 2017 alcanzó para volver a los niveles de 2016.Contrario a lo prometido por el Presidente, la cantidad de trabajadores que pagaron este gravamen en 2016 y en el primer semestre de 2017 es superior a la que lo hacían a fines de 2015, cuando asumió Cambiemos.