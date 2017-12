Iosper y Femer firmaron el nuevo convenio prestacional

El presidente del Directorio del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete, celebró la firma del convenio prestacional con la Federación Médica, y precisó que tiene vigencia por un año "pero es renovable en forma automática", apuntó.



Además aseguró que contiene "compromisos de parte de la Federación Médica que son importantísimos para la obra social", y resaltó dos. "Uno, es la prescripción de medicamentos por monodroga y no por nombre comercial. Esto a nosotros nos ayuda a continuar una batalla muy fuerte que estamos teniendo con los laboratorios. Decimos que lo que cura es la droga y no la marca", remarcó.



"El otro es el acompañamiento de Femer en cuanto al tema de pedido de derivaciones", apuntó luego Cañete. Explicó que se acordó que cuando haya una prescripción para una derivación a un centro de mayor complejidad, será el Iosper el que definirá a qué establecimiento de salud se hace esa derivación. "Será el Iosper el que definirá el lugar, y no será inducido por el profesional", expresó y señaló que "estas cuestiones tienen que ver con el compromiso de trabajar por la salud de los afiliados y de los entrerrianos".



En ese sentido, comentó: "Por ejemplo, en trasplantes tenemos la posibilidad de derivar al Favaloro, a Córdoba o a Entre Ríos. Tenemos que ver de qué manera le podemos brindar el mejor servicio a nuestros afiliados. Porque tenemos centros que tal vez no son tan renombrados como el Italiano o el Favaloro, pero que brindan mejor servicio y mejor salud".



Además descartó que esto conlleve una demora en la autorización de los traslados. "Lo que se pretende es evitar que los afiliados sean inducidos a determinados centros. Tenemos un centro de rehabilitación en la provincia como es el Cener (Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica), que es de muy buen nivel. Pero algunos pretenden mandarlos al Fleni. Y la verdad es que la atención no es la misma, y los costos tampoco", aseveró.





Modernización del convenio



Por su parte, el titular de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), Rodolfo Nery, consideró "un momento muy positivo" la firma del nuevo convenio. "Hemos terminado con una puja de tantos meses. Si bien teníamos las gestiones económicas arregladas, nos faltaba la parte legal. Con esto le damos cobertura legal al convenio para poder seguir trabajando normalmente", sostuvo.



Remarcó que se dio una "modernización" respecto al convenio anterior, porque se eliminaron "cláusulas que eran muy antiguas, arcaicas". Precisó que "se sacaron cuestiones de penalidades, que eran impracticables y que ahora han quedado englobadas en la Ley Antiplus".



Nery adelantó que "se seguirá trabajando en esa modernización". Por ejemplo, "en la facturación y las prestaciones médicas, respecto a los nomencladores", apuntó. Y por último afirmó: "Creo que con el tiempo lo vamos a terminar, porque se está implementando en las obras sociales de todo el país". (APFDigital)