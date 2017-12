Gobierno evalúa dividir proyecto laboral y PJ quiere cambiar reforma previsional

El Bloque Justicialista en el Senado mantiene su negativa a apoyar "tal como está" la reforma laboral, lo que obliga al Poder Ejecutivo a pensar en "alternativas" para que esa reforma pueda ser aprobada, aunque sea en tramos, durante los próximos meses.



"Estamos analizando alternativas", afirmaron al diario La Nación fuentes del Gobierno, al tanto de las conversaciones que mantienen el titular de la Cámara baja, Emilio Monzó; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, con los gobernadores peronistas, diputados y el jefe del bloque peronista en la Cámara alta, Miguel Ángel Pichetto.



Una de las ideas que circuló en las últimas horas fue la "subdivisión" en distintos proyectos de los 140 artículos que componen la norma. Esto dejaría afuera por el momento el tramo más controvertido, el vinculado a los cambios en la ley de contrato de trabajo, y dejaría en pie los artículos vinculados a favorecer el blanqueo de los trabajadores y la mejora en prestaciones de salud.



Por ahora se trata sólo de una posibilidad. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dejó trascender que se opone a esta iniciativa, ya que "la ley tiene un criterio uniforme, igual que la reforma tributaria", según afirmaron fuentes de ese ministerio. Desde allí proponen incluir la reforma en el temario, "sostenerlo y dar la discusión" aunque no den los números para convertirla en ley.



Reforma previsional



Con media sanción en el Senado, el Gobierno pretende que la Cámara de Diputados apruebe la reforma previsional este mes sin que se le altere una coma. No le dará el gusto el Bloque Justicialista: el potencial aliado del oficialismo trabaja por estas horas en una propuesta con modificaciones que, de prosperar, obligaría a que la iniciativa retorne al Senado para su análisis.



"Este proyecto, así planteado, es «invotable», además de inconstitucional. No podría volver a mi provincia si la voto. Vamos a quedar como los herederos de [Fernando]De la Rúa, como los diputados que les bajamos los haberes a los jubilados", afirmó un integrante del Bloque Justicialista.





El costo político de aprobar esta iniciativa es lo que, en efecto, genera preocupación en varios legisladores. Ya lo admitió el propio senador y jefe de bloque del PJ, Miguel Pichetto , al momento de votar el proyecto la semana pasada: "Nos toca la ingrata tarea de votar esta ley", advirtió.



Es que la reforma no sólo propone un cambio en la fórmula de actualización de los haberes que redundaría en un menor aumento para los jubilados; además, modifica la manera en que se aplicará esa actualización, ya que la nueva fórmula propone tomar los índices de actualización sobre el tercer trimestre de este año en lugar del segundo semestre de 2017, como establece la ley actual. Este cambio representaría una diferencia de 6,3 puntos porcentuales en la mejora que deberían recibir los jubilados en sus haberes del mes de marzo. "Estamos trabajando en cambios. Este proyecto es inconstitucional y si se aprobara sin modificaciones habría una lluvia de juicios contra el Estado", enfatizó un importante integrante del bloque peronista. El cordobés Juan Brugge, que responde al gobernador Juan Schiaretti, reconoció que van a proponer cambios "y deberá volver al Senado".



Los cambios no están definidos y todavía no se discutieron dentro de la bancada del justicialismo. Ayer, de hecho, los esfuerzos de los dirigentes peronistas y de sus respectivos gobernadores estaban dedicados más bien a conformar el flamante interbloque en la Cámara de Diputados que, según se anunció, pasará a llamarse Argentina Federal y tendrá un piso de 32 integrantes. Este nuevo bloque será una suerte de espejo del que conduce Miguel Pichetto en el Senado: ambas bancadas afirman representar a los gobernadores peronistas.



La posibilidad de que el flamante interbloque Argentina Federal promueva cambios en la reforma previsional resulta una mala noticia para el oficialismo. En su condición de primera minoría, con 108 diputados propios, el aporte peronista es clave para alcanzar la mayoría necesaria y sancionar, sin preocupaciones, la reforma previsional.



El resto de la oposición, conformada por el Frente para la Victoria, el Frente Renovador y la izquierda, ya anticipó su rechazo.

Fuente: La Nación