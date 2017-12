El gobierno está "poniendo el país patas para arriba, dijo Máximo Kirchner

El diputado nacional del FPV-PJ Maximo Kirchner advirtió que el Gobierno de Mauricio Macri está "poniendo el país patas para arriba" con las reformas económicas que impulsa al visitar la provincia de Santa Fe y compartir un acto con el dirigente del peronismo local Agustín Rossi, que será el presidente de ese bloque a partir del 10 de diciembre.Los dos dirigentes se mostraron juntos en el acto de cierre del IV Encuentro Nacional de Salud que se celebró en esa ciudad, del que también participó el exministro de Salud de Cristina Kirchner Daniel Gollán.En la oportunidad, Máximo Kirchner convocó a todos los sectores a rechazar las reformas económicas impulsadas por el Gobierno nacional e instó a "encontrar la forma más didáctica de explicar a los vecinos y vecinas lo que están haciendo con la economía"."Están poniendo el país pata para arriba y la Argentina sabe muy bien cómo va a terminar este proceso económico porque ya lo ha vivido", advirtió en ese sentido, mientras que consideró que el modelo al Gobierno se le "está derrumbando y los están diciendo sus propios economistas".Rossi por su parte advirtió al Gobierno que no crea en una "inevitabilidad de un resultado electoral" y llamó "a construir una alternativa que gane las elecciones en 2019".También, en un mensaje a otros sectores del peronismo, sostuvo que "es mentira que ser oposición responsable es votarle todo a (el presidente Mauricio) Macri: es representar al 60 por ciento de los argentinos que no lo votaron. Es decirle que no a los proyectos que perjudican al pueblo, y presentar una alternativa necesaria".La actividad de Máximo Kirchner comenzó cerca del mediodía en las instalaciones de la Federación de Sindicatos de trabajadores municipales de Santa Fe, desde donde se dirigió al Complejo Institucional Néstor Kirchner.Además, mantuvo una reunión con los secretarios generales de sindicatos municipales de San Cristóbal, Santo tomé, Ceres, Rafaela, Capitan Bermúdez y Granadero Baigorria, entre otras ciudades.Al mediodía el diputado se dirigió al hotel de ATE, donde almorzó con diversos actores sociales, políticos, económicos y de la comunidad científica local.urante el IV Encuentro Nacional de Salud se debatió acerca del sistema de salud con el foco puesto en dos alternativas: la Cobertura Universal de Salud (CUS) o un Sistema Nacional Integrado de Salud.