Obispo aseguró que la comunidad mapuche "está en búsqueda del diálogo"

El obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, aseguró que "no hubo ningún intento de inspección" en la zona de Villa Mascardi donde murió Rafael Nahuel y rechazó la versión que indicó que los mapuches "repelieron a piedrazos" al juez Gustavo Villanueva."No es, como se dijo en algunos medios, que se quisieron hacer las inspecciones y los repelieron a piedrazos", afirmó el prelado y señaló que tiene esa información "de parte del mismo juez".En declaraciones a Radio 10, Chaparro sostuvo que las pericias en el predio dentro del Parque Nacional Nahuel Huapí, donde se instaló la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, no se hicieron porque el magistrado "no las determinó todavía"."La Justicia tiene que seguir sus pasos. Desde el primer día habíamos acordado que se hiciera un peritaje a la brevedad. La gente del lugar dijo que no iba a impedirlo si se hace de forma pacífica", remarcó el obispo barilochense.Chaparro expresó que la comunidad mapuche "está en búsqueda del diálogo" y subrayó que el conflicto por las tierras es una "deuda y urgencia histórica"."Yo lo que conozco es una comunidad mapuche que no es RAM. Yo a RAM no lo conozco. Sí ha habido incidentes, como cuando se incendió el refugio de montaña del Club Andino Bariloche o la capilla San Francisco de Asís, y se le adjudica a RAM la responsabilidad. Pero yo no les conozco los rostros a los de RAM, no se identifica con el pueblo mapuche aquí, que es mucho más grande y convive entre nosotros", enfatizó Chaparro en declaraciones a un matutino porteño.Explicó que "hay quienes están organizados, luchando por sus derechos, algo natural como cualquiera de los colectivos que tenemos en nuestra patria" pero que "la gran parte de las comunidades no están con la violencia".En tanto, en declaraciones al portal Infobae, el obispo de Bariloche remarcó que el Papa Francisco "está al tanto del tema" y su directiva es "mantener la paz"."No tenemos un mensaje concreto para esta situación. Él está al tanto del tema y tuve comunicaciones con él antes. Hacemos lo que nos pide que es estar cerca de la gente, de las comunidades y tratar de resolver todo esto por la vía pacífica. Siempre el Papa nos da las directivas de mantener la paz. No es fácil el camino pero hay que recorrerlo. Estamos tratando de llevar ese mensaje", agregó Chaparro sobre el Santo Padre.