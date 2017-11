Submarino: el Gobierno quiere tener "una prueba fehaciente de que está hundido"

A 15 días de la puesta en marcha del protocolo del convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos (SAR, por las siglas en inglés de Search and rescue) de la Organización Marítima Internacional (OMI), el ministro de Defensa, Oscar Aguad, se reunió ayer con el jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, y decidió pasar a la fase de solo búsqueda del San Juan."En la OMI ya nos habían dado el doble de tiempo para la aplicación de la primera fase del SAR y debimos aceptar las normas internacionales", explicó la fuente. Un par de países cooperantes había preguntado al Gobierno hasta cuándo iba a seguir la primera fase del SAR. "No había alternativas frente al protocolo del SAR", explicaron las fuentes aCuando se les preguntó a las fuentes si además de cambiar de fase se iba a decretar legalmente la muerte de los tripulantes y ordenar un duelo nacional, como corresponde, contestaron categóricamente que "no hasta que tengamos una prueba fehaciente que sea, por lo menos, una foto del submarino hundido".Mañana llegará un avión de la Marina de EE.UU. con un mini submarino no tripulado que puede navegar hasta una profundidad de 6 mil metros y luego arribará otro de la Federación Rusa con un sumergible con la misma capacidad.Esa característica de los mini submarinos confirma que el Gobierno y la Marina suponen que el San Juan habría caído fuera de la plataforma continental argentina que tiene hasta 300 metros de profundidad, es decir en la ladera que lleva al talud que tiene entre "mil y 6 mil metros". El San Juan podía resistir hasta 600 metros y luego de esa profundidad su casco de acero por la presión comienza a estrujarse.Al preguntársele a las fuentes hasta cuándo iba a durar el operativo de búsqueda, contestó que "no tenemos fecha. Si hace falta seguiremos hasta más allá del fin de año".Aguad está agradecido con su par de la cancillería, Jorge Faurie, por los informes que consiguió el embajador argentino en Austria, Rafael Grossi, de la Organización para la Prohibición Total de Pruebas Nucleares (CTBTO, por sus siglas en inglés).El CTBTO detectó, la semana pasada, la anomalía hidroacústica emitida por el San Juan con su red internacional de hidrófonos creada para registrar pruebas nucleares terremotos o maremotos.El fin de semana pasado, Grossi aportó un segundo informe del CTBTO que permitió reducir la zona de búsqueda a un área equivalente a 20 veces la superficie de la Capital Federal.Las fuentes confirmaron que el CTBTO registró una sola explosión y no tres como decían versiones periodísticas aunque en la sede del CTBTO seguían afinando la búsqueda para ver si se puede detectar algún ruido del momento en que el submarino se posó en el fondo del mar.