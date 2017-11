Tristeza y homenaje: Las historias de los 44 tripulantes del ARA San Juan

Los nombres se fueron completando con el pasar de los primeros días. Luego llegaron también las fotos y sus historias personales, que los llevaron a integrar la tripulación que zarpó de Ushuaia el lunes 13 a bordo del submarino ARA San Juan. Este jueves 30 de noviembre, la Armada dio por confirmado ya no están buscando sobrevivientes.Entre los 44 tripulantes hay ocho marinos oriundos de Jujuy y otros ocho de Buenos Aires, las dos provincias con más representantes dentro del grupo compuesto por efectivos de al menos 12 de las 23 jurisdicciones. Aquí sus nombres y sus historias de vida.: Es el comandante del submarino. Tiene 45 años, está casado y es padre de tres hijos. Nacido en Tucumán, pasó su niñez en el barrio Echeverría, cursó sus estudios secundarios en la escuela Normal y luego continuó su formación militar hasta alcanzar el grado de capitán de fragata. Se mudó a Mar del Plata en 2015.: Vive en Mar del Plata. Tiene una hija. Su padre, Jorge Bergallo, fue comandante del ARA San Juan y también de la Fragata Libertad, confesó que "Estoy muy orgulloso que mi hijo haya elegido esta profesión". "Yo conozco al capitán del ARA San Juan y obviamente a mi hijo. Son personas serenas y excelentes profesionales".: Nació en Ushuaia, lugar donde creció e hizo gran parte de la escuela primaria. Vive en Mar del Plata, con su esposa e hija. Fernando es "muy solidario, muy altruista, respetuoso, cada vez que alguien necesita ayuda él se lo brinda", lo describe su padre.: Nació en Concordia, Entre Ríos. Estudió en la Escuela Técnica Nº 1, tras lo cual se mudó a Mar del Plata.: Es oriundo de Olavarría y vive en Mar del Plata. Tiene 38 años y está casado con Carolina Viloria, con quien tiene tres hijos.: Tiene 35 años y es de Oberá, Misiones. Es la primera submarinista en obtener el cargo de oficial de la historia argentina y la única mujer de la tripulación. Es su primer año en el navío.: Tiene 37 años, nació en Villa María y es el único tripulante cordobés del ARA. Está desde 2002 en la Marina y en 2006 se licenció en Recursos Humanos para la Defensa con el grado de teniente de navío. Cursó la primaria en el instituto Manuel Belgrano y comenzó la secundaria en el Mariano Moreno, pero a los 14 años se mudó a Córdoba y la terminó en un colegio de la capital.: Tiene 32 años e ingresó a la Escuela Naval Militar a los 18. Es oriundo de San Juan. Está en pareja con la Teniente Auditora María Eugenia Ulivarri Rodi, con quien planea casarse a comienzos del año que viene.: Es un jujeño de 30 años que hace 5 vive en Mar del Plata porque su vocación lo llevó a formar parte de la Armada Argentina. Tras esta expedición quería regresar a la provincia para pasar las fiestas de fin de año y las vacaciones juntos a sus seres queridos. Jorge es el mayor de cuatro hermanos.: Tiene 27 años y era repartidor en la heladería "Heaven" de la calle Juan B. Justo, en Beccar y este año se mudó a Mar del Plata. "Alejandro es una gran persona", dicen en la heladería las personas con quienes solía compartir encuentros en una amistad que se prolongó después de haber finalizado su trabajo.: Tiene 47 años y vive en Mar del Plata junto a su familia. Hincha fanático de Boca, recibió el apoyo de la Peña Roberto Mouzo, de la cual es prosecretario.: Es oriundo de Pinamar.: Nacido en General Alvear, vive en el distrito sanrafaelino de Real del Padre. Es el actual jefe de máquinas del submarino ARA San Juan, donde trabaja desde hace nueve años. Está casado con Marcela Moyano.: Es de Angaco, de la provincia de San Juan, pero desde hace años vive en Mar del Plata. Tiene 45 años, está casado y tiene dos hijos.: Casado y padre de dos hijos, vive con su familia en Mar del Plata, donde se mudó tras terminar el secundario. Tiene 40 años, es oriundo de Atocha, Salta, pero se trasladó a Buenos Aires cuando terminó el colegio secundario para enrolarse en la Armada. Tiene experiencia en maniobras marítimas de patrulla en el Atlántico.: "Hay que tener fe, van a volver", dijo la hermana del suboficial frente a las puertas de la base militar de Mar del Plata. Malvina Vallejos colgó en la valla un cartel con fotografías de su hermano y el mensaje: "Tu familia te espera. Te amamos y te extrañamos".: Nacido en la ciudad jujeña de Palpalá hace 39 años, se desempeña en el Submarino ARA "San Juan" en la sección de control de tiro. Es el mayor de siete hermanos, está casado, padre de una adolescente de 14 años y reside en la ciudad de Mar del Plata desde que se empezó a especializar dentro del sistema militar.: Nació en la localidad Las Margaritas, del departamento de Anta, Salta. Vive junto a su familia en Mar del Plata. Tiene 37 años. Está casado y tiene dos hijas, de 5 y 11 años.: Es de Libertador, Jujuy, y es el enfermero del ARA San Juan. "Mi Papá, hermanos, sobrinos, esposa, hijos y amigos lo estamos esperando", fue el mensaje de Marcelo Coronel (hermano).: Es sanjuanino y tiene 37 años. Vive con su esposa e hijo en Mar del Plata. Está a cargo de la cocina, está embarcado en el submarino desde hace cuatro años.: De Caseros y está casado con Jaqueline. Tiene una hija llamada Abril, a quien define como "el orgullo de la familia" en su cuenta de Facebook. Vive con su familia en Mar del Plata.: Es de la ciudad de Hipólito Yrigoyen, en Salta, aunque se mudó a Buenos Aires para ejercer su carrera. Vive con su familia en Mar del Plata. Tiene 33 años y una hija pequeña.: Parte del equipo de radaristas del submarino. Sus hermanos aseguraron que viven "con mucho dolor y angustia" el tiempo de espera y que les parece "increíble" que aún no se haya dado con el sumergible perdido desde hace una semana.: Oriundo de la localidad de Sierra Grande, en Río Negro, vive con su familia en Mar del Plata. Es padre de un niño de 8 años y su esposa está embarazada de cuatro meses. Con 36 años, hace 13 que trabaja en la Armada.: Tiene 33 años, es padre de una hija de 5. Forma parte de la tripulación del submarino desde hace más de cinco años. Su familia es de Jujuy pero vive en Mar del Plata, donde realizó el curso de submarinista.: Nació en mayo de 1985, es esperado por Thiago de dos años de edad y por su esposa Griselda en la costa argentina. Nació y se crió en Posadas. Tiene dos hermanos menores. Está encargado, junto a otros compañeros, del sector eléctrico y motores.: Es jujeño y tiene 33 años. En el 2011, participó del XLII Viaje de Instrucción de los Guardiamarinas de la Armada Argentina, a bordo de la Fragata Libertad.: Es tucumano, está casado con Gabriela Acosta y tiene dos hijos.: Nació en la localidad salteña de Salvador Mazza.: Es mendocino pero al comenzar su carrera en la Armada decidió mudarse a Mar del Plata. Tiene esposa y un bebe de un año.: Nació en Campo Quijano, en Salta. Tiene 32 años, es casado y padre de dos hijas. Junto a su familia, viven en Mar del Plata desde hace una década.: Es salteño y tiene dos hijas, de 4 y 7 años. En 2007 dejó su provincia natal para ingresar a la Armada Argentina. Egresó en 2004 como técnico electricista. Actualmente, reside en Miramar.: Es santiagueño, oriundo de la localidad de El Bobadal. Forma parte de una familia de nueve hermanos, tiene 30 años, está radicado en Mar del Plata y hace ocho años que ingresó a la Armada.: Es sonarista santafesino y cabo primero de la Armada. Desde fines de 2008 y hasta 2014, estuvo en los talleres Cindar Tandanor. "Él siempre me decía que era lo que más le gustaba, que era seguro, que en 40 años nunca había pasado nada y que por eso era casi imposible que hubiera algún peligro", contó su esposa Itatí Leguizamón.: Es oriundo de San Pedro de Jujuy, con residencia en Mar del Plata.: Es un vecino del barrio jujuño de Coronel Arias. Hace 7 años que forma parte de la marina. Estuvo 5 años en Bahía Blanca y 2 en Mar del Plata como submarinista.Tiene 28 años y está recién casado con Marisa, una mujer que también pertenece a la Armada Argentina .Los últimos se dedicó a especializarse en inmersión para ingresar a la tripulación del ARA San Juan, buque con el cual ya realizó varios viajes.: Es oriundo de Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires.: Es oriundo de la localidad El Volcán, en San Luis. Tiene 27 años y es maquinista del San Juan desde hace un año.: Es un vecino del barrio jujeño de El Chingo. Su familia recibió la última foto de Aníbal desde Ushuaia.: Es marplatense y está casado con Anabela Aguirre, una pampeana que es diseñadora gráfica y con la que tiene un pequeño hijo. Ella se expresó en las redes sociales: "Sigamos pidiendo por ellos. Sé que pronto volverás".