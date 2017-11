Castrillón: "Tenemos la tarea de reivindicar el Poder Judicial"

Política Castrillón se convirtió en el nuevo presidente del Superior Tribunal de Justicia

Emilio Castrillón fue elegido como presidente del Superior Tribunal de Justicia. La Dra. Susana Medina de Rizzo será la vicepresidenta.Tras un acto en donde se homenajeó a aquellas personas que trabajaron durante 25 y 50 años en el Poder Judicial, explicó aque "es un día muy esperado por quienes dieron su vida por este organismo. Es gente a la que se le cae una lágrima cuando entra a esto que fue su segunda casa".Consultado sobre si alguna vez pensó en ser presidente del STJ, aseguró que "sí, a este sueño me lo cumplieron mis compañeros que me acompañan en volar estos sueños y tratar de ayudar para que el Poder Judicial, junto con los otros poderes del Estado, llegue a la sociedad y que se vea el cumplimiento del servicio de justicia que es para lo que está constituido".Sobre la votación, contó que "fue como viene siendo hace años: 5 a 4. Hay dos posturas bien definidas, pero la convivencia es magnífica. Habrá una participación de todos sin grietas ni fisuras"."Necesitamos celeridad, resolver la situación ante la existencia y no existencia de ilícitos. Necesitamos que cuando haya conflictos individuales se resuelvan a la mayor brevedad posible para que se transformen en una tranquilidad de la sociedad. Una justicia lenta no es justicia", consideró.