Tras un curso de capacitación, se entregaron aportes a nuevos emprendedores

El intendente Sergio Varisco encabezó la entrega de beneficios para nuevos emprendedores de la ciudad de Paraná. Alcanza a quienes completaron el curso de empleo independiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El acto se realizó en la sede de Casa de la Costa, en el Puerto Nuevo. Este grupo de emprendedores ha desarrollado su curso de gestión empresarial de carácter obligatorio por el aporte de 127.000 pesos por parte de la Municipalidad de Paraná, habilitándoles además el cobro de acompañamientos mensuales y el otorgamiento de subsidios no reintegrables de hasta 42.550 pesos.



Asistieron a la ceremonia, además del jefe comunal, el secretario de Producción, Innovación y Empleo de la Municipalidad, Francisco Mathieu; el titular de la Gerencia de Empleo de la Nación, Carlos Magariños y Carlos Ernesto Camarata, por Fundación Fe Cooperativa, además de los emprendedores beneficiados y público en general.



Varisco destacó la importancia de esta instancia a la que arribaron los flamantes emprendedores: "Estamos concretando y rindiendo cuentas a la sociedad de Paraná de una tarea ya realizada, finalizando una etapa. Es bueno pasar del subsidio que existe y es una mano solidaria tendida a aquellos que lo necesiten, a esta instancia volcada hacia el emprendedurismo por un lado y a la vez beneficiar a jóvenes paranaenses o darles el empujón inicial para que inicien un trabajo independiente. En la medida que crezcan, con sus locales o formas de hacer redituable su tarea, podrán contratar gente en blanco y así contribuir a la generación de riqueza desde nuestra ciudad. También resaltar que esto se hace con gente de Paraná y felicitar a Fe Cooperativa porque sin ellos esto no hubiese sido posible llevar adelante la capacitación, en un trabajo mancomunado de la Gerencia de Empleo de la Nación y el municipio".



El jefe comunal consideró que los beneficiados "están dando sus primeros pasos, algunos aún en pleno proceso de presentación de los proyectos, pero en definitiva este es un programa de empleo independiente que hoy puede mostrar sus frutos y creo que este es el camino para salir del estancamiento y crecer junto con el país".



Francisco Mathieu calificó a la jornada "como un día de realizaciones, en el sentido de coincidimos todos en que ha sido una etapa satisfactoria donde hemos podido trabajar coordinadamente con distintas áreas y niveles del Estado, con un muy buen trabajo de la Subsecretaría de Empleo, al equipo que trabajó con los trabajadores independientes, agradecer a Fe Cooperativa porque ha sido una experiencia muy positiva y vamos a seguir por la misma línea. Esto nos va a habilitar a encarar la nueva tarea con un nuevo grupo y que sin dudas vamos a apostar a ellos". Mathieu agradeció a Sergio Varisco que "nos permite con fondos de la Municipalidad encarar estos programas que a la vez van a generar mayor movimiento local y poder despegar de la cuestión afianzada en Paraná tan ligada a la función pública y enfocar con el emprendedurismo independiente como una actividad que se consolida a través del tiempo. Desde la secretaría seguiremos trabajando para que ese proceso se profundice. Hemos crecido desde las distintas áreas, como lo es la Feria de Emprendedores, y estamos apostando a que esos emprendedores puedan llegar a ser pymes y por ese camino vamos. Hoy cerramos una etapa y apostamos a una continuidad".



La capacitación de Fe Cooperativa



Por su parte, Carlos Ernesto Camarata, presidente de la fundación Fe Cooperativa, explicó cómo es su aporte para capacitar emprendedores desde una entidad que cuenta con 28 años de experiencia dando cursos. "Por un convenio firmado con el municipio y con la Nación, nos dedicamos a educación cooperativa y mutual. Lo hemos hecho en toda la provincia. En un primer momento capacitamos a más de 45 cooperativas y mutuales, dando cursos a consejeros, asociados, síndicos y público en general. Y a partir de 2007 empezamos a trabajar junto con el CGE en la educación cooperativa y mutual, capacitando a 3.000 docentes. Desde 2014, hemos capacitado a emprendedores. Este curso contiene tres etapas bien definidas, con ocho clases que se dictan a 25 emprendedores, luego a cada uno de ellos se les da un tutor con el cual hacen el proyecto, que es girado a la Nación y una vez aprobado reciben el subsidio correspondiente. Lo más interesante del curso es lo que viene después: la tutoría, porque van a ser visitados mensualmente, verificando si han adquirido todo lo que está en su proyecto y ayudándolos más que nada en el tema costos, ventas y ajustar su inicio por seis meses, en una tarea que también nos sirve a nosotros para ir modificando la capacitación que vamos dando. Agradecemos al municipio y la Nación que nos tuvo en cuenta para esta tarea".



Del subsidio al emprendedurismo



Carlos Magariños, gerente de Empleo y Capacitación Laboral en Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación felicitó "a los emprendedores y desde el gobierno nacional en conjunto con el municipio demostrar que se está cambiando el sistema de subsidio por el de emprendedurismo y trabajo genuino. Nosotros le tenemos mucho respeto por el trabajo que hacen en Fe Cooperativa porque lo hacen muy seriamente en cuanto a los cursos de capacitación. Esto se divide en tres etapas y se los prepara para que sepan cómo invertir, cómo comprar y cómo vender. Desde el Ministerio se hace un seguimiento a estos emprendedores si han efectuado la compra que le ha otorgado el ministerio y al año pueden ser beneficiarios con un 50% más para enriquecer el subsidio inicial. Quiero felicitar al municipio, al trabajo de Secretaría de Empleo y a los emprendedores que de a poco van a encontrar una salida laboral en algo independiente que no sea el Estado".



Características del programa



El Programa de Empleo Independiente y Entramados Productivos Locales, Línea Empleo Independiente (PEI) es una iniciativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación que brinda apoyo, orientación y medio para el desarrollo de emprendimientos locales y acompañamiento a los emprendedores para llevar adelante sus negocios. Del mismo pueden participar trabajadores desocupados que integran programas del Ministerio, así como a personas que se capacitaron y trabajadores independientes.



Incluye Seguro por Desempleo (modalidad de pago único); Seguro de Capacitación y Empleo; Jóvenes con Más y Mejor Trabajo; jóvenes que participen del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar); trabajadores estacionales incluidos en acciones del MTEySS durante el periodo de receso; trabajadores con discapacidad adheridos al Programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo; trabajadores con discapacidad adjudicatarios de la concesión de un comercio pequeño; desocupados egresados de un curso de formación profesional promovido por el MTEySS. El rubro del emprendimiento productivo debe estar relacionado con el curso.



El programa ayuda al desarrollo de los emprendimiento mediante asistencia económica con un capital inicial no reembolsable, un refinanciamiento y un monto mensual; asistencia técnica todo esto tanto para emprendimientos nuevos y en actividad.