La abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Natalia Araya rechazó las versión del Gobierno de un enfrentamiento armado con prefectura que terminó con la muerte de Rafael Nahuel. En ese sentido, recordó que "los mapuche, por creencia, no utilizan armas de fuego"."La Justicia no dice que los mapuches estaban armados. Eso lo dice el Ministerio de Seguridad y eso es totalmente falso. Los mapuche, por una cuestión de ellos no utilizan armas. Tampoco estaban con boleadoras ni lanzas", rechazó durante una entrevista con radio Uno.En ese sentido, agregó que "están presentando a la Patagonia como en la época de Roca, como si estuviéramos en la Conquista del Desierto" y consideró que "se está justificando la propiedad privada, sobre todo la de los grandes propietarios como Benetton y Lewis".Araya también explicó que El RAM no tiene nada que ver con la comunicad que se encuentra en el asentamiento del lago Mascardi", al rechazar las declaraciones en ese sentido del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.