Trabajadores nucleados en UPCN reclaman frente al Registro Civil de Paraná

Política UPCN preocupado por la demora de pases a planta y recategorizaciones

Trabajadores nucleados en UPCN reclaman mejores condiciones laborales frente a las oficinas del Registro Civil de Paraná, sobre calle Dean J. Alvárez. Según suporealizan una volanteada y cortan un carril de circulación vehicular."Hace 15 días que venimos con asambleas de tres horas en el lugar de trabajo, pero no nos escuchan", argumentó ante, José Cabral, delegado gremial de UPCN en el Registro Civil."Se reclama por retagorizaciones firmadas en paritarias y los pases a planta permanente, los vacantes, porque acá falta personal. Se jubilaron unos 50, y tenemos problemas para la atención", ezplicó el sindicalista en relación a los puntos por los que protestan.La atención en las oficinas fue reducida debido a las asambleas de 8.30 a 12.30hs. Sólo funcionaron las guardias mínimas"Es un reclamo que involucra a todos los compañeros de la administración pública porque pedimos que se cumpla el acuerdo paritario en cuanto a las recategorizaciones y pases a planta permanente, ya que hubo una sola reunión de una comisión que fue acordada en la paritaria, y luego no tuvimos más novedades", denunció ante, Carina Domínguez, secretaria gremial de UPCN."Preocupa el silencio del gobierno", advirtió la sindicalista, al tiempo que recordó: "Hace unas semanas que intimamos para que esa comisión que se conformó vuelva a seguir discutiendo, y no hemos tenido respuestas. Inclusive, UPCN elevó una propuesta a consideración de las autoridades y tampoco han escuchado nuestro reclamo".