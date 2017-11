UPCN preocupado por la demora de pases a planta y recategorizaciones

"Vemos con preocupación el tema, porque estas demoras afectan directamente la credibilidad de la paritaria. Si no se cumple con lo acordado para este año, nos preguntamos cómo vamos a llegar a la negociación en 2018", explicó Carina Domínguez, Secretaria Gremial de UPCN. "Nuestro reclamo es para que el Gobierno cumpla con los compromisos asumidos en la paritaria", sentenció.



En la Paritaria 2017 se acordó una regularización de plantas y recategorizaciones como complemento al porcentaje de aumento salarial declarado por el sindicato "insuficiente". Se fijó para el mes de julio la creación de una comisión que trabajara sobre los instructivos para los pases a plantas y recategorizaciones. En agosto se reunió por primera y única vez dicha comisión y desde entonces no hubo novedades.



Desde UPCN se comenzaron a realizar asambleas informativas en los lugares de trabajo manifestando el descontento por la situación y reclamando una pronta respuesta de las autoridades. Las reuniones se llevan a cabo en diversos organismos, entre ellos Registro Civil, Obras Sanitarias, Dirección de Inspección de Personas Jurídica y IAFAS. El gremio advirtió que "podría profundizarse el conflicto ante la demora en las definiciones en un escenario agravado frente a los anuncios de las reformas del Gobierno Nacional".



"Buscamos un salida no sólo manifestándonos en las asambleas con los compañeros, sino que concretamente intimamos al Gobierno para que continúe el trabajo de la comisión. Enviamos una propuesta para discutir el instructivo de recategorizaciones, un instructivo que sea lógicamente superador a los anteriores y que contemple particularidades del sector, como las de Salud Mental y Enfermería. Para el caso de los enfermeros solicitamos el pago de los cambios de tramo para trámites iniciado a julio 2017 (que en definitiva son recategorizaciones establecidas por la Ley 9.564) abarcando el pedido también a los enfermeros que obtuvieron la titulación pasando del tramo B al A", explicó Domínguez.



Por último la dirigente de UPCN informó que el Gremio tiene conocimiento que en estas horas la Secretaría de Trabajo, como autoridad de aplicación de la paritaria, está corriendo traslado con la propuesta para fijar fecha de audiencia, aunque no se confirmó todavía día y hora del encuentro. La Comisión Directiva de UPCN se reunirá la próxima semana donde evaluará la marcha del reclamo y resolverá los pasos a seguir. (Fuente: APF)