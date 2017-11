Taty Almeida en Paraná instó a no tenerle miedo a la palabra "militancia"

Política Se realiza Congreso Nacional de la agrupación Hijos en Paraná

La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, pidió no tenerle miedo a la palabra "militancia" y consideró a la juventud el motor que "da fuerzas para seguir en esta lucha".La visita de la histórica dirigente de Madres se dio en el marco del Congreso Nacional de la Agrupación Hijos que se realiza desde el sábado y hasta el lunes en la capital provincial.Rescató la "militancia setentista y la de ahora, con esa juventud comprometida, que da fuerzas para seguir en esta lucha". Lo dijo al considerar que se ha "retrocedido 40 años con este gobierno de (Mauricio) Macri"."Parece mentira que a 40 años tengamos que gritar, como hemos hecho hasta hace poco, ´aparición con vida´ por Santiago Maldonado. Que en un gobierno constitucional haya, por ejemplo, presos políticos como Milagro Sala y su compañero de la Tupac, despidos, persecuciones, no permiten la libre expresión, como lo que ha pasado con nuestro querido Víctor Hugo Morales". Y frente al discurso oficial sobre la libertad de expresión pidió: "Que no sean hipócritas, que se saquen la máscara".Tras recordar a "nuestro querido Julio López siempre presente", Almeida diferenció que en este caso "no fue el gobierno, fue el Estado el responsable", mientras que en la desaparición de Santiago Maldonado "salta a la vista".Entendió que más allá de los resultados de la autopsia, su muerte se dio "en el marco de ese horror que hizo la Gendarmería, de esa represión". Además, "Gendarmería no actúo sola, que no vengan a decir que fue un grupito y el gobierno se lava las manos. La Gendarmería actuó por orden de Bullrich, que a su vez actúa por orden de Macri, o sea que ahí está el gobierno y el Estado responsable de la desaparición forzada de Santiago seguida de muerte", agregó.Finalmente Taty Almeida pidió, frente a estos momentos "muy fuertes, muy tristes, no deprimirse". Al contrario, "piensen y diga ´si las Madres pudieron, por qué no nosotros´".